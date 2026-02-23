"Systemsprenger"-Mädchen: So erwachsen ist Helena Zengel

Bei der Berlinale hat Helena Zengel (17) einen Look präsentiert, der eines klarstellte: Sie ist kein Kind mehr. Im eleganten schwarzen Kleid mit freier Rückenpartie bewies die Berlinerin, dass sie den Schritt vom Kinderstar zur internationalen Leinwandikone mit Bravour gemeistert hat. Es ist ein Aufstieg, der in der deutschen Filmgeschichte seinesgleichen sucht: Mit nur neun Jahren spielte sie sich 2019 als wütende Benni in "Systemsprenger" in die Herzen der Kritiker und räumte direkt den Deutschen Filmpreis ab – der Startschuss für eine Karriere im Eiltempo, wie das Magazin Bunte berichtet.

Danach ging es für das Ausnahmetalent schnurstracks nach Hollywood: In dem Western "Neues aus der Welt" stand sie an der Seite von Superstar Tom Hanks (69) vor der Kamera. Für ihre erste englischsprachige Rolle ergatterte sie sogar eine Golden-Globe-Nominierung als beste Nebendarstellerin. Über die Arbeit mit dem gefeierten "Forrest Gump"-Star sagte Helena einst, dass sie ihn am Set wie einen "väterlichen Freund" erlebt habe. Auch nach diesem Projekt ging es für sie international weiter: Es folgten der Weihnachtsfilm "A Christmas Number One", die Serie "Sebastian Fitzeks: Die Therapie" und die deutsch-internationale Produktion "Transamazonia". In der Fantasyproduktion "Die Legende von Ochi" übernahm Helena schließlich die Hauptrolle der gutmütigen Yuri und trug damit eine große US-Produktion als Hauptdarstellerin mit.

Aktuell konzentriert sich die Berlinerin neben dem Glamour der Berlinale auf ihre nächsten Projekte: Mit dem Horrorfilm "Bloody Tennis" taucht sie in eine düstere Tenniswelt ein, in der Serie "Westend Girl" verkörpert sie Ronja, deren angesehene Eltern heimlich einen Kokain-Ring in Berlin betreiben. Für das Drama "Eyes on Me" wird Helena außerdem eine amerikanische Studentin spielen, die sich im Berlin der späten 60er-Jahre in einen Mann aus Ostberlin verliebt – ein weiterer Schritt auf ihrem Weg zum internationalen Filmgesicht.

Imago Helena Zengel während der Berlinale 2026

Imago Helena Zengel beim 23. NRW Empfang während der Berlinale 2026 in Berlin

Instagram / helena.zengel.official Helena Zengel und Tom Hanks, Schauspieler

Vom "Systemsprenger"-Mädchen zum Berlinale-Blickfang: Wie gefällt euch Helenas neuer Look? Mega! Sie ist eine echte Hollywood-Lady geworden und sieht fantastisch aus. Ungewohnt! Ich habe immer noch die kleine Benni aus dem Film im Kopf. Ergebnis anzeigen