"Harry Potter"-Stars in wilder Oz-Neuverfilmung geplant

Daniel Radcliffe (36) hat in der aktuellen Ausgabe des YouTube-Formats "Hot Ones" eine äußerst kuriose Filmidee aus seiner Harry Potter-Zeit enthüllt. Während der Schauspieler sich durch scharfe Chicken Wings kämpfte, fragte ihn Moderator Sean Evans nach den bizarrsten Projekten, die ihm je vorgeschlagen wurden. Statt von einem Angebot zu berichten, das er angenommen hatte, erzählte Daniel von "einer der schlechtesten Ideen", die er je gehört habe: eine Neuverfilmung von "Der Zauberer von Oz" mit ihm selbst, Emma Watson (35) und Rupert Grint (37) in den Hauptrollen. Emma sollte dabei Dorothy spielen, während Daniel die Rolle des feigen Löwen übernehmen sollte – allerdings mit der skurrilen Besonderheit, dass seine Figur Karate beherrschen würde.

"Ich war ein karatekickender feiger Löwe", erinnerte sich Daniel an das bizarre Casting-Angebot, das bei Sean einen Lachanfall auslöste. Schon damals, mit gerade einmal 14 oder 15 Jahren, habe er gewusst, dass das Projekt keine gute Idee sei. "Ich weiß nicht viel über die Welt, aber das ist eine schlechte Idee und sollte nicht gemacht werden", habe er sich damals gedacht. Bereits 2014 hatte Daniel die Anekdote laut The Independent bei einer Pressekonferenz für seinen Film "What If" erzählt und ergänzt, dass für Rupert die Rollen des Blechmanns oder der Vogelscheuche im Gespräch gewesen seien.

Aktuell beschäftigt sich Daniel häufig mit seiner Vergangenheit als Harry Potter, da er und seine ehemaligen Kollegen ihre Rollen nun an eine neue Generation von Schauspielern weitergeben. Die HBO-Serie, die sich bereits mitten in der Produktion befindet, wird das Original-Trio durch Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton ersetzen. In einem Interview mit dem Magazin People erzählte Daniel, dass er, Rupert und Emma in Kontakt stehen und darüber sprechen, "wie surreal es ist, zuzusehen, wie Menschen all diese Jahre später diese Reise beginnen". In der neuen Serie, die 2027 starten soll, wird jedes der sieben Bücher in eine eigene Staffel verwandelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Just in Time" im Circle in the Square Theatre in New York, 23. April 2025.

Anzeige Anzeige

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout