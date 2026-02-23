Steve Irwins 64. Geburtstag: Bewegende Worte seiner Kinder

Es ist ein besonders emotionaler Tag für die Familie von Steve Irwin (†44) gewesen: Am Sonntag hätte der legendäre "Crocodile Hunter" seinen 64. Geburtstag gefeiert. Seine Liebsten haben ihn deswegen öffentlich mit rührenden Worten geehrt. Auf Instagram teilte Bindi Irwin (27) mehrere alte Aufnahmen aus ihrer Kindheit im Australia Zoo, auf denen sie und ihr Bruder Robert (22) lachend an der Seite ihres berühmten Vaters zu sehen sind. In ihrem Post sprach die Schauspielerin darüber, wie sehr sie Steve vermisst, und gewährte ihren Followern gleichzeitig einen süßen Einblick in ihr Familienleben. Laut dem US-Portal TMZ verriet Bindi, dass ihre Tochter Grace ihren verstorbenen Opa inzwischen liebevoll ihren "Schutzengel" nennt – ein deutliches Zeichen dafür, wie präsent Steve auch für die jüngste Generation noch ist.

Auch Robert Irwin fand bewegende Worte für den verstorbenen Tierexperten. Der Moderator postete ein nostalgisches Foto, das ihn als kleinen Jungen mit seinem Vater zeigt, eng aneinander gekuschelt. Dazu schrieb Robert, dass Steve für ihn bis heute ein Licht und eine tägliche Inspiration sei. Der Naturschützer betonte, dass ihn die gemeinsamen Erinnerungen immer noch antreiben, sich mit voller Kraft für den Schutz von Wildtieren einzusetzen. Mutter Terri Irwin (61) schloss sich den Online-Tributen an und veröffentlichte ebenfalls einen Beitrag, in dem sie ihren verstorbenen Ehemann ehrte und die Fans dazu aufrief, sein Engagement weiterzutragen. Sie erinnerte daran, wie wichtig es Steve gewesen sei, die Natur zu schützen, und motivierte ihre Community, sich ebenfalls für den Erhalt der Tierwelt starkzumachen. Steve war 2006 im Alter von nur 44 Jahren ums Leben gekommen, nachdem er während Dreharbeiten in Australien von einem Stachelrochen verletzt worden war.

Für die Irwins spielen gemeinsame Erinnerungen und der familiäre Zusammenhalt seit jeher eine große Rolle. Terri, die seit Steves Tod verwitwet ist, führt mit ihren Kindern das Lebenswerk des Moderators im Australia Zoo fort und verbringt dort einen Großteil ihres Alltags. Bindi spricht immer wieder darüber, wie sehr sie ihren Vater in wichtigen Momenten an ihrer Seite spürt – etwa bei der Geburt ihrer Tochter Grace oder besonderen Meilensteinen in ihrem Leben. Robert wiederum begleitet seine Mutter und seine Schwester regelmäßig bei Projekten für den Natur- und Artenschutz und tritt in TV-Formaten als Tierexperte auf. Für die Familie bleibt Steve ein zentraler Bezugspunkt: In Interviews erzählen sie häufig, wie sehr sie der Gedanke tröstet, dass er durch ihre Arbeit und durch die Geschichten, die sie über ihn teilen, weiterlebt.

Anzeige Anzeige

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin, seine Ehefrau Terri und seine beiden Kinder auf einem Familienfoto

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Irwin im Jahr 2002

Anzeige Anzeige