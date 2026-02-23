So viel verdient Charlie Sheens Tochter Sami bei OnlyFans

Sami Sheen (21) hat ihren Instagram-Followern zum Valentinstag ein besonderes Geschenk gemacht. Die 21-jährige Tochter von Schauspielerin Denise Richards (55) und Charlie Sheen (60) postete eine Reihe freizügiger Aufnahmen, auf denen sie in schwarzer Unterwäsche und Overknee-Strümpfen posierte. Mit den verführerischen Bildern lenkt die Influencerin gezielt Traffic auf ihre OnlyFans-Seite, die ihr ein beachtliches Einkommen beschert. Das Magazin People berichtet, dass Sami dort monatlich rund 80.000 Dollar verdient. Seit ihrem Einstieg auf der Plattform im Jahr 2022 soll das Pin-up-Model bereits über drei Millionen Dollar eingenommen haben und zählt damit zu den Top-Verdienerinnen der Seite.

Das selbst verdiente Geld hat der Social-Media-Star gut investiert. Wie Sami in der Vergangenheit verriet, konnte sie sich dank ihrer OnlyFans-Einnahmen ein eigenes Auto kaufen und eine eigene Wohnung mieten. Die finanzielle Unabhängigkeit von ihren Eltern ist der 21-Jährigen dabei besonders wichtig. Neben Sami haben auch andere Prominente wie Cardi B (33), Bella Thorne (28), Lily Allen (40) und Drea De Matteo die Plattform für sich entdeckt und nutzen sie als zusätzliche Einnahmequelle.

Sami ist das älteste der drei Kinder von Denise und Charlie. Die Schauspielerin hat außerdem die 20-jährige Tochter Lola mit dem Two and a half Men-Star sowie die 14-jährige Eloise, die sie als Baby adoptierte. Das Verhältnis zwischen Sami und ihrem Vater ist derzeit allerdings angespannt. Die 21-Jährige spricht aktuell nicht mit Charlie, der 2017 nach einem Erlebnis mit seiner Tochter beschloss, endgültig mit Alkohol und Drogen aufzuhören. In seiner Netflix-Dokumentation und seinem Buch "The Book of Sheen" enthüllte der Schauspieler, dass eine Begegnung mit Sami der ausschlaggebende Moment für seine Nüchternheit war. Erst durch die Doku erfuhr Sami davon und schrieb gerührt: "Ich wusste nicht, dass ich der Grund war, warum er nüchtern wurde."

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen

Instagram / samisheen Sami Sheen posiert am Valentinstag 2026 verführerisch auf Instagram

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami