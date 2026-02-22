Kelly Osbourne kämpft mit stiller Trauer um Vater Ozzy

Kelly Osbourne (41) hat auf Instagram ein bewegendes Statement über ihre anhaltende Trauer veröffentlicht. Die Medienpersönlichkeit verlor ihren Vater Ozzy Osbourne (†76) im Juli vergangenen Jahres, als der legendäre Musiker im Alter von 76 Jahren in seinem Zuhause in Buckinghamshire an Herzversagen starb. "Manche Trauer endet nicht. Sie verändert ihre Form. Sie wird zu dem stillen Gewicht, das man lernt zu tragen, zu dem Schmerz, der in deine Tage eingewoben ist", schrieb die 41-Jährige. Weiter erklärte sie, dass es beim Überleben nicht darum gehe, die Trauer zu besiegen, sondern sie zu ertragen und trotzdem die Kraft zu finden, weiterzuleben und zu lieben.

Sieben Monate nach dem Tod des Black-Sabbath-Sängers bleibt der Verlust für die Familie allgegenwärtig. Auch Kellys Mutter Sharon (73), die seit 1982 mit Ozzy verheiratet war, teilte am Valentinstag einen emotionalen Post auf Instagram. Sie veröffentlichte ein Foto ihrer ineinander verschränkten Hände mit der Bildunterschrift "Forever Valentine" und einem Unendlichkeits-Emoji. Bei der Grammy-Verleihung im Februar zeigten sich Kelly, Sharon und Kellys Bruder Jack sichtlich bewegt, als Ozzy während der "In Memoriam"-Sequenz mit einer Performance von "War Pigs" durch Post Malone (30), Slash und andere Musiker geehrt wurde. Die Familie konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, während die Musik durch die Halle hallte.

Kelly hält die Erinnerung an ihren Vater mit täglichen Ritualen lebendig. In einem Interview mit dem Magazin People verriet sie, dass sie jeden Tag eine Kerze anzündet und einen leeren Stuhl am Tisch für Ozzy freihält. Zudem trägt sie ein Medaillon unter ihrem Kleid mit seinem Foto darin. "Mein Baby öffnet es jeden Tag, gibt ihm einen Kuss und sagt Hallo zu Papa", erzählte die Mutter des dreijährigen Sidney. Jedes Mal, wenn sie die Uhr um 11:11 Uhr sieht, weiß sie, dass ihr Vater mit ihr spricht. Kelly beschrieb den Verlust als "das Schwerste, was ich je in meinem Leben durchgemacht habe" und nannte Ozzy "einen der größten Männer, die je gelebt haben".

Kelly Osbourne bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Sharon Osbourne, Jack Osbourne und Kelly Osbourne bei der Pre-GRAMMY Gala in Beverly Hills, 31. Januar 2026

