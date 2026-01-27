Dank KI: Liza Minnelli feiert großes Musik-Comeback

Liza Minnelli (79) meldet sich mit neuer Musik zurück – und greift dabei zu modernen Mitteln: Die "Cabaret"-Ikone arbeitet mit dem KI-Unternehmen ElevenLabs an einem neuen Track, der den Titel "Kids, Wait Until You Hear This" trägt. Veröffentlicht werden soll das Stück im Rahmen des "Eleven Album", an dem auch Art Garfunkel, Rapper Iamsu! und Songwriterin Emily Falvey beteiligt sind, wie Deadline berichtet. Liza setzt dabei auf eine besondere Mischung: Ihre Vocals wurden klassisch eingesungen, das Arrangement rundherum entsteht künstlich. Die Zusammenarbeit entstand, nachdem ElevenLabs zuvor die Stimme von Lizas Mutter Judy Garland (†47) rekonstruiert hatte – ein Schritt, der Vertrauen schuf. Zudem hat Liza ihre Stimme für den Iconic Voice Marketplace des Unternehmens freigegeben.

Im Gespräch mit der Deadline-Kolumne Rendering erklärte ElevenLabs-Manager Dustin Blank, dass die Arbeitsweise des Start-ups beim Musikmodell umgekehrt zur Voice-Technologie sei: Hier bleibt die echte Stimme der Sängerin erhalten, während Beats, Instrumentierung und Stilistik via Text-Prompts erzeugt werden. Die Firma trainiert ihr Musikmodell über Deals mit dem Merlin Network und der Kobalt Music Group. Liza selbst betont in einem Statement, die neuen Tools dienten ihrer Ausdruckskraft: Sie nutze ihre Stimme "und neue Werkzeuge im Dienste des Ausdrucks, nicht anstelle davon". ElevenLabs sieht in KI-Musik ein Wachstumsfeld, sucht laut Bericht frisches Kapital und lockt weitere prominente Stimmen in den Marktplatz – seit November ist dort auch Michael Caine (92) vertreten. Ziel sei es, Stimmen zu versammeln, die fest im kollektiven Gedächtnis verankert sind.

Dass Liza sich auf technisches Neuland einlässt, fügt sich in eine lange Karriere voller Experimente. Die Sängerin prägte schon 1972 mit der NBC-Show "Liza With a Z" das Format des Musikfernsehens und wagte 1989 mit den Pet Shop Boys einen Synth-Pop-Abstecher. Privat hält die Schauspielerin ihr Leben zuletzt weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, lebt in Los Angeles und pflegt enge familiäre Bande. Aus dem Umfeld ist zu hören, dass es ihr gut geht und der Austausch mit Angehörigen rege bleibt. Für Fans ist das KI-gestützte Studio-Comeback daher auch ein seltenes Lebenszeichen – mit einer vertrauten Stimme im Zentrum, eingebettet in ein frisches Klanggewand.

Jason Merritt/Getty Images Liza Minnelli bei den Oscars 2014

Getty Images Liza Minnelli und ihre Mutter Judy Garland im Jahr 1965

Getty Images Liza Minnelli, Schauspielerin und Sängerin