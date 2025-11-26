Nicolas Cage und Regisseur John Woo planen Mafia-Epos

Nicolas Cage (61) und John Woo machen wieder gemeinsame Sache – und das 28 Jahre nach ihrem legendären Film "Im Körper des Feindes". Wie moviepilot berichtet, arbeiten die beiden an einem neuen Projekt mit dem Titel "Gambino". In dem Film, der sich derzeit noch in der Entwicklungsphase befindet, wird Nicolas Cage in die Rolle des verstorbenen Mafia-Paten Carlo Gambino schlüpfen. Die Geschichte soll den Aufstieg des New Yorker Kriminellen beleuchten, wobei die Ereignisse aus der Perspektive eines Journalisten dargelegt werden. Ein genauer Drehbeginn steht noch nicht fest, vor 2027 ist mit einem Kinostart jedenfalls nicht zu rechnen.

"Gambino" basiert auf dem gleichnamigen Roman von James Pierre und wird von Nick Vallelonga, dem Oscar-prämierten Drehbuchautor von "Green Book", sowie George Gallo, bekannt für "Bad Boys", adaptiert. Der Film setzt auf ein spannendes Krimi-Setting, das den Zuschauern nicht nur historische Fakten, sondern auch tiefere Einblicke in das Leben und die Machtstrukturen von Carlo Gambino vermitteln soll. Interessanterweise ist John Travolta (71), der in "Im Körper des Feindes" neben Cage brillierte, ebenfalls kein Unbekannter im Mafia-Genre: 2017 übernahm er die Hauptrolle in "Gotti" und stellte dort einen weiteren berühmten Mafiaboss dar.

Cage und Woo verbindet eine kreative Zusammenarbeit, die mit "Im Körper des Feindes" einen Kultstatus erreichte. Der Film, der sich 1997 zu einem weltweiten Erfolg entwickelte, demonstrierte nicht nur die beeindruckenden schauspielerischen Fähigkeiten von Nicolas Cage, sondern etablierte auch Woos unverwechselbaren Stil. Für Cage ist das Mafia-Genre kein Neuland, gleicht es doch seiner Vorliebe für komplexe und düstere Charaktere. Privat hat der Schauspieler, der selbst italienische Wurzeln hat, mehrfach von seiner Faszination für historische und dramatische Persönlichkeiten erzählt – ein weiterer Grund, warum er perfekt zu diesem Projekt passt.

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Getty Images Nicolas Cage und John Travolta in einer Szene aus dem Film "Face/Off" (1997)

Getty Images Nicolas Cage im April 2022