Nicolas Cage erhält Shitstorm für neuen Film über Jesus

Nicolas Cage (61) steht mit seinem neuesten Film "The Carpenter’s Son" im Zentrum hitziger Diskussionen. Der Schauspieler schlüpft in der unkonventionellen biblischen Horror-Erzählung in die Rolle von Joseph, der als Vater von Jesus mit übernatürlichen Kräften konfrontiert wird. Die Rolle der Mutter übernimmt FKA Twigs (37). Der Film basiert auf dem apokryphen Kindheitsevangelium des Thomas und zeigt eine düstere Interpretation der Kindheit Christi. Bereits der kürzlich veröffentlichte Trailer sorgte für Empörung unter vielen Christen, die den Film als "blasphemisch" und "beleidigend" brandmarken. "Ein Horrorfilm über Jesus ist einfach nicht richtig", schrieb etwa ein empörter Nutzer auf Google Reviews, wo der Film noch vor seiner Premiere am 14. November eine desaströse Bewertung von 1,3 von 5 Sternen erhielt, so Daily Mail.

Die ungewöhnliche Horrorversion dieser biblischen Geschichte zeigt eine Familie, die in der römischen Epoche auf der Flucht vor übernatürlichen Mächten lebt. Der Fokus liegt dabei auf Joseph, der mit seinem Glauben ringt, während sein Sohn von mysteriösen Kräften heimgesucht wird. Eine unheimliche Fremde scheint zudem eine Schlüsselrolle in den schaurigen Ereignissen zu spielen und stellt Jesus auf eine harte Probe. Schon kurz nach Ankündigung des Films sorgte der Ansatz für hitzige Debatten. Viele Kritiker stellen die Frage, warum speziell die christliche Religion auf der Leinwand so provokant dargestellt wird. Ein X-Nutzer wetterte: "Das würde mit keiner anderen Religion gemacht werden!"

Nicolas Cage ist kein Neuling im Horror-Genre und hat sich in den letzten Jahren zunehmend in düsteren Rollen wiedergefunden. So wurde seine Darstellung eines Serienmörders im Film "Longlegs" 2024 gefeiert und brachte dem Film bei einem Budget von rund 8,5 Millionen Euro nahezu beeindruckende 109 Millionen Euro ein. Der Schauspieler selbst bezeichnete das Genre als spannende Möglichkeit, die Grenzen der Schauspielkunst auszutesten, da es nicht immer den Gesetzen der Realität folgen müsse. Offenbar setzt er auch bei "The Carpenter's Son" auf seine Leidenschaft, neue und polarisierende Geschichten zu erzählen - selbst wenn er dabei manch einem mit dieser außergewöhnlichen Jesus-Erzählung vor den Kopf stößt.

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Getty Images FKA Twigs bei der Met Gala 2023

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler