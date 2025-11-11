Nach 20 Jahren: Nicolas Cage ist mit "Lord of War 2" zurück

Nach zwanzig Jahren kehrt Nicolas Cage (61) zu einem seiner gefeiertsten Filme zurück: "Lord Of War" bekommt endlich eine Fortsetzung. Nach einer längeren Planungsphase beginnt der Dreh der lang erwarteten Fortsetzung "Lords of War" laut Filmstarts schon diesen Monat. Gedreht wird unter anderem in Belgien und Marokko. Neben dem Oscar-Preisträger werden auch Bill Skarsgård (35), Sylvia Hoeks (42), Greg Tarzan Davis und Laura Harrier in der Besetzungsliste geführt. Regie führt erneut Andrew Niccol, der sich bereits im ersten Teil für die bedrückende Inszenierung verantwortlich zeigte.

Die Handlung des neuen Films dreht sich um den Waffenhändler Yuri Orlov (Nicolas Cage), der sich einem beunruhigenden neuen Rivalen stellen muss: seinem eigenen Sohn Anton. Bill Skarsgård übernimmt die Rolle des mittlerweile erwachsenen Sohnes, der nicht nur den Wegen seines Vaters folgt, sondern ihn zu übertreffen sucht. Diese Dynamik führt zu einer erbitterten Fehde zwischen Vater und Sohn, die weit über familiäre Konflikte hinausgeht. Ein persönliches Element bringen sie durch die Rivalität um eine Frau ein, bei der spekuliert wird, dass Laura Harrier diese spielen könnte.

Nicolas, der für seine vielfältigen und exzentrischen Rollen bekannt ist, spielte Yuri Orlov erstmals in "Lord Of War" im Jahr 2005. Der Film zeichnete ein düsteres Bild der internationalen Waffengeschäfte und fand bei Kritikern breite Anerkennung. Als Schauspieler hat Cage immer wieder betont, dass er sich von außergewöhnlichen Geschichten angezogen fühlt – ein Statement, das auf sein breites Spektrum an Filmen zurückblickend durchaus zutrifft. Die Ankündigung einer Fortsetzung hat nun bei Fans des Originals für große Vorfreude gesorgt, die gespannt darauf warten, wie sich das familiäre Tauziehen zwischen Yuri und Anton auf der Leinwand entfaltet.

Getty Images Nicolas Cage bei der Premiere von "The Surfer", März 2025

Imago Bill Skarsgård bei der Weltpremiere von "ES Kapitel 2" in Los Angeles, August 2019

Imago Nicolas Cage in "Lord of War", 2005