Nicolas Cage warf Verlobungsring von Lisa Marie über Bord

Ein luxuriöser Verlobungsring im Wert von umgerechnet 55.000 Euro landete auf dem Grund des Meeres – diese außergewöhnliche Geschichte enthüllt Priscilla Presley (80) in ihren neuen Memoiren "Softly As I Leave You". Die Schauspielerin schildert darin, wie ihre Tochter Lisa Marie Presley (†54) und der Schauspieler Nicolas Cage (61) während eines Streits auf seiner Yacht "Weston" vor der Küste von Catalina Island aneinandergerieten. Lisa Marie warf den sechs Karat schweren Diamantring wutentbrannt nach ihm, woraufhin Nicolas seinerseits den Ring ins Meer schleuderte. Um den kostbaren Schatz zu retten, engagierte der Schauspieler Taucher, die das Gebiet absuchen sollten, jedoch ohne Erfolg.

Priscilla beschreibt in ihrem Buch auch die intensive, aber stürmische Beziehung zwischen Lisa Marie und Nicolas, die von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt war. Konflikte und leidenschaftliche Versöhnungen waren an der Tagesordnung. Nach dem verlorenen Ring entschied sich Nicolas nur zwei Tage später, einen noch größeren und teureren Diamantring zu erwerben und Lisa erneut einen Antrag zu machen – diesmal mit einem zehnkarätigen Schmuckstück. Das Paar heiratete schließlich im August 2002 in Hawaii, doch die Ehe hielt nur drei Monate. Die Scheidung wurde 2004 finalisiert, und Priscilla räumte ein, dass sie kaum Hoffnung auf eine langfristige Beziehung gehabt hatte.

Auch Priscillas eigenes Leben war von Höhen und Tiefen gezeichnet. In ihren Memoiren schildert die Schauspielerin eine bislang unbekannte Geschichte aus ihren ersten Wochen als Ehefrau von Elvis Presley (†42). Die Freude über die Schwangerschaft mit Lisa Marie war zunächst getrübt – sie habe sogar in dunklen Momenten daran gedacht, wie es wäre, das Kind durch einen Unfall zu verlieren. Elvis habe ihr damals ins Gesicht gesagt, er würde sie auch dann unterstützen, wenn sie sich gegen das Kind entscheide. Diese Worte hätten sie tief getroffen und letztlich dazu bewegt, die Schwangerschaft entschlossen zu akzeptieren. Die Ankunft von Lisa Marie veränderte alles – das Paar sei "sofort hoffnungslos in sie verliebt" gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Cage und Lisa Marie Presley, August 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Cage und Lisa Marie Presley, Oktober 2001

Anzeige Anzeige

IMAGO / Picturelux Elvis Presley, Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, Februar 1968