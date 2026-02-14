Dieser düstere Netflix-Psychothriller geht unter die Haut

Ein neuer Psycho-Schocker kriecht den Netflix-Zuschauern gerade unter die Haut: Seit dem 8. Februar ist der Horror-Thriller "Longlegs" beim Streamingdienst online – und schoss direkt auf Platz vier der Charts. Im Mittelpunkt steht Maika Monroe (32) als FBI-Agentin Lee Harker, die mitten in einem jahrzehntealten Albtraum landet. In einer Reihe ausgelöschter Familien fehlt jede Spur, jeder Fingerabdruck, jedes Muster. Nur eine Sache sorgt für noch mehr Gänsehaut: Nicolas Cage (62) spielt den unheimlichen Killer, der mit okkulten Ritualen arbeitet und sich wie ein Schatten durch die Ermittlungen zieht. Als Harker begreift, wie nah der Fall an ihr eigenes Leben rückt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – und gegen einen Gegner, der immer einen Schritt voraus zu sein scheint.

Der düstere Thriller entfesselte schon 2024 einen Online-Hype: Bilder von Cage als gespenstischen Antagonisten machten früh die Runde. Auf Rotten Tomatoes fällt das Echo nun zweigeteilt aus: Während Kritiker dem Film starke 85 Prozent geben, zeigt sich das Publikum mit 61 Prozent gespalten. In den Rezensionen heißt es etwa: "Der ungelöste Serienkiller-Fall in 'Longlegs' ist extrem verstörend. Und wie alles am Ende zusammenläuft? So etwas habe ich noch nie gesehen." Andere loben die Atmosphäre, hadern aber mit der Dichte der Handlung. Wieder andere bilanzieren: unheimlich, spannend, doch nicht revolutionär – getragen von Cages schräger Energie und Monroes kühler Entschlossenheit. Fest steht: Wer nervenzerfetzende Stimmung und schleichenden Schrecken sucht, findet hier eine Mischung aus Ermittlungsfieber, Okkult-Details und alptraumhaften Bildern.

Düsteres scheint aktuell im Trend zu liegen – denn nur wenige Tage nach dem Start von "Longlegs" erklomm auf Netflix die Dokureihe "Jeffrey Epstein: Stinkreich" die Spitze der Charts. Die vierteilige Produktion packte Zuschauer mit erschütternden Einblicken in das Netz aus Macht, Geld und Missbrauch um den verstorbenen Financier. Besonders im Fokus: die Stimmen der Überlebenden. "Es ist fast zu widerlich, um es anzusehen", urteilte eine Stimme aus den Kritiken. Doch genau dieser schonungslose Blick auf gebrochene Vertrauenslinien machte für viele den Sog der Serie aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Cage und Maika Monroe, "Longlegs"-Premiere im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Imago Nicolas Cage in "Longlegs", 2024

Anzeige Anzeige

Netflix Chauntae Davies und Jeffrey Epstein in der Netflix-Doku "Jeffrey Epstein: Stinkreich"