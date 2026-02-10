Horror-Hit mit Nicolas Cage erobert die Charts bei Netflix

Action, Horror, True Crime – die Netflix-Charts haben aktuell einiges zu bieten. Aber ein Film sticht dabei besonders heraus, denn er lehrte die Zuschauer vor zwei Jahren das Fürchten. "Longlegs" war der Horror-Hit 2024. Und seit dem 8. Februar kommt der Film auch bei Netflix richtig gut an, sodass er mittlerweile auf Platz vier gelandet ist. Aber was macht "Longlegs" so besonders? Die Geschichte ist eine Mischung aus Thriller und Horror. Im Zentrum der Handlung steht ein gnadenloser Serienkiller, gejagt von einer FBI-Agentin. Doch dieses beinahe klassische Katz-und-Maus-Spiel nimmt schnell Fahrt auf und stellt den Zuschauer mit einer nervenaufreibenden Zitterpartie auf die Probe. Der Killer, Longlegs genannt, scheint nämlich die übersinnliche Fähigkeit zu besitzen, Familienväter dazu zu bringen, ihre Familien zu töten, ohne dabei selbst ins Haus zu kommen.

In diese verstrickte Handlung fügen sich okkulte Praktiken, Satanismus und eine Verbindung zwischen Täter und Ermittlerin. Ein besonderes Highlight ist für viele aber sicher Charakterdarsteller Nicolas Cage (62), der in die Rolle des Mörders schlüpft. Zu erkennen ist der Filmstar wohl erst auf den zweiten Blick, aber er beweist, dass er der perfekte Psychopath auf der Leinwand ist. Was man "Longlegs" vielleicht nicht auf den ersten Blick ansieht, ist die Tatsache, dass er ein eher kleines Budget von 8,4 Millionen Euro verschlang. Weltweit konnte "Longlegs" dann aber wieder 107 Millionen Euro einspielen.

Auf Netflix wird "Longlegs" seinen Erfolg sicher noch ausbauen. Tatsächlich stockt Netflix auch in diesem Jahr wieder ordentlich auf, was Horror angeht. Am 26. März kommt ein Film für Fans von Stranger Things, denn hinter "Something Very Bad Is Going to Happen" stecken die gleichen Produzenten, die Duffer-Brüder. Im Herbst soll zudem der Film "The Boy in the Iron Box" von Guillermo del Toro (61) erscheinen – ein Film, der ein namenloses Grauen aus einer mysteriösen eisernen Kiste auf den Bildschirm bringt. Für Zombie-Fans ist ebenfalls was dabei, denn "28 Years Later: The Bone Temple" ist schon seit einiger Zeit bei Netflix.

Imago Nicolas Cage in "Longlegs", 2024

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

© 2026 Netflix, Inc. Szene aus "Something Very Bad Is Going to Happen", 2026