Nicolas Cage drehte seinen besten Film ohne Bezahlung

Nicolas Cage (61) zählt zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods, doch einer seiner besten Filme brachte ihm 1995 keinen finanziellen Erfolg ein. Für seine legendäre Rolle in "Leaving Las Vegas" als alkoholkranker Drehbuchautor Ben Sanderson erhielt der Star – ebenso wie der Regisseur Mike Figgis – keine Gage, obwohl beiden laut Kino.de jeweils 85.000 Euro von der Produktionsfirma Lumiere Pictures zugesichert worden waren. Der Grund: Wie das Unternehmen erklärte, sei der Film trotz eines internationalen Einspielergebnisses von 42,7 Millionen Euro nicht in die Gewinnzone gekommen.

Die Produktionskosten des Dramas beliefen sich auf gerade einmal 3 Millionen Euro, ein verhältnismäßig geringes Budget für einen Hollywood-Film. Mike schilderte gegenüber The Hollywood Reporter nüchtern, was danach passierte: "Wie auch immer. Ich meine, meine Karriere nahm dann wieder an Fahrt auf und der nächste Film, den ich machte, wurde wirklich gut bezahlt. Und innerhalb eines Jahres verdiente [Nicolas Cage] 20 Millionen US-Dollar pro Film, das war ziemlich gut." Zuvor hatte Nicolas in den 1990ern seine Popularität mit Hits wie "The Rock – Fels der Entscheidung", "Con Air", "Spiel auf Zeit" und "Im Körper des Feindes" kontinuierlich gesteigert. Dass ausgerechnet "Leaving Las Vegas" zur Nullnummer beim Gehalt wurde, ändert nichts daran, dass der Film seine Laufbahn prägte.

Seine Performance in "Leaving Las Vegas" brachte ihm sogar einen Oscar ein. Der Schauspieler konnte den Erfolg des Films selbst kaum fassen, wie er in seiner Oscar-Dankesrede klarmachte: "Oh Mann! Oh, Mann! Dreieinhalb Millionen US-Dollar Budget, etwas 16-mm-Filmmaterial dazu und ich halte diesen Preis in der Hand", sagte er. Dabei sendete er die klare Botschaft, dass solche Produktionen wichtig sind: "Ich hoffe, dass es mehr Ermutigung für alternative Filme geben wird, in denen wir experimentieren und in die Zukunft der Schauspielerei vordringen können", sagte er.

Nicolas Cage, Schauspieler

Nicolas Cage als Ben Sanderson in "Leaving Las Vegas", 1995

Nicolas Cage, Schauspieler