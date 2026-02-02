Rolex-Raub: Darum verlässt Tom Cruise "gefährliches" London

Tom Cruise (63) hat London den Rücken gekehrt: Der Hollywoodstar soll sein rund 40 Millionen Euro teures Penthouse in dem Luxuskomplex One Hyde Park in Knightsbridge nach einem dramatischen Überfall auf einen Rolex-Laden im selben Gebäude verlassen haben. Eine bewaffnete Bande stürmte den Bucherer-Store direkt unter seiner Wohnung und erbeutete dabei Uhren im Wert von mehreren tausend Euro. Der Schauspieler, der seit 2021 in der britischen Hauptstadt lebte, soll sich nach dem Angriff nicht mehr sicher gefühlt und sich deshalb entschieden haben, die Stadt zu verlassen und in die USA zurückzukehren. Laut Mail on Sunday und Mirror steht die einstige London-Residenz des "Mission: Impossible"-Stars nun weitgehend leer.

Ein Insider schildert gegenüber der Mail, dass der Überfall Toms Sorgen um die Sicherheit rund um seine Wohnung verstärkt habe. "Der überaggressive Angriff auf den Laden darunter hat den Mangel an Sicherheit rund um die Multimillionen-Pfund-Apartments, in denen Cruise lebt, zementiert", wird die Quelle zitiert. Der Schauspieler habe früher Spaziergänge und Läufe im eleganten Knightsbridge-Viertel geliebt, nun empfinde er die Umgebung als immer unsicherer: "Er hatte das Gefühl, dass das Viertel in den vergangenen ein, zwei Jahren abgebaut hat." Der bewaffnete Rolex-Raub habe ihm endgültig gezeigt, dass selbst ein Hochsicherheitskomplex mitten im teuren Zentrum Londons nicht vor Gewalt geschützt ist. Die Mirror-Redaktion betont, dass Toms Vertreter bisher nicht auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert haben.

In den vergangenen Jahren zeigte sich Tom häufig mitten im britischen Leben: Er feierte seinen 60. Geburtstag im Soho Farmhouse in den Cotswolds, schaute bei Konzerten im Hyde Park vorbei und besuchte Events wie das Wimbledon-Finale, die Queen's Platinum Jubilee und den Grand Prix in Silverstone, wo er seinen Freund Lewis Hamilton (41) anfeuerte. Der Schauspieler schwärmte auch vom ländlichen Großbritannien, von Kühen und Schafen auf den Feldern und der Höflichkeit der Menschen, die ihm "einen freundlichen Gruß" gäben. Aus seinem Umfeld heißt es, diese persönlichen Momente hätten seinen Bezug zu der Stadt intensiv gemacht – umso deutlicher sticht nun der Kontrast zu der beunruhigenden Nacht unten im Haus hervor, die am Ende den Ausschlag dafür gab, London hinter sich zu lassen.

Getty Images Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" in London, Mai 2025

Imago Tom Cruise bei der Premiere von "Mission: Impossible – Fallout" in Seoul, 16. Juli 2018

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022