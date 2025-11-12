Guillermo del Toros "Frankenstein" stürmt Netflix-Charts

Guillermo del Toro (61) hat mit seiner neuesten Netflix-Produktion "Frankenstein" einen Volltreffer gelandet. Innerhalb der ersten fünf Tage nach Veröffentlichung erreichte der Horror-Blockbuster über 29 Millionen Aufrufe und sammelte beeindruckende 73 Millionen geschaute Stunden. Der hochkarätig besetzte Film mit Oscar Isaac (45), Jacob Elordi (28), Mia Goth (31) und Christoph Waltz (69) bringt es auf eine Länge von zweieinhalb Stunden und sicherte sich trotz seiner epischen Laufzeit den fünften Platz in der Liste der erfolgreichsten Netflix-Filmstarts des Jahres 2025.

Häufiger geschaut wurden in ihrer Startwoche nur "Havoc", "The Old Guard 2", "Happy Gilmore 2" und "Back In Action". Der Unterschied: Bei Guillermos neuem Streifen sparen Experten nicht mit Vorschusslorbeeren für die bevorstehende Awards-Saison. Laut den Prognosen von Gold Derby darf sich der Regisseur und Filmproduzent auf Nominierungen in den Technik-Sparten einstellen: Beste Kamera, Beste Filmmusik und Beste visuelle Effekte stehen im Raum, als Favoriten gelten Kostüm, Make-up und Ausstattung. Die Kritik von Filmstarts vergab 4 Sterne und nannte das Werk "den Film, für den Guillermo del Toro geboren wurde".

Guillermo del Toro gilt seit Jahren als Meister des fantastischen Erzählens. Der oscarprämierte Regisseur, der den Goldjungen zuletzt für "Shape of Water" einheimsen konnte, ist bekannt für seine Liebe zu außergewöhnlichen Kreaturen und aufwendigem Design. Mit "Frankenstein" hat er sich erneut ein eigenes Denkmal gesetzt.

Imago Mia Goth als Elizabeth in Guillermo del Toros "Frankenstein"

Imago Jacob Elordi als Kreatur in Guillermo del Toros "Frankenstein"

Getty Images Guillermo del Toro, Hollywood-Regisseur