Ethan Hawke sauer auf Tom Cruise wegen riskanter Stunts

Ethan Hawke (55) hat beim Sundance Festival reinen Tisch gemacht: Der Schauspieler sprach in einem Interview mit Variety über seinen neuen Historienstreifen "The Weight" – und darüber, warum ihn Tom Cruise (63) wütend macht. Der Grund: Toms halsbrecherische Eigenstunts hätten "total verändert, was von Schauspielern erwartet wird". Ethan sagte, viele fühlten sich mittlerweile, als seien sie weniger wert, wenn sie ein Stunt-Team nutzen. Gedreht wurde "The Weight" in rauer Natur, mit einem Team, das auf echte Gefahren statt Superhelden-Spektakel setzte – und genau das gefällt Ethan an diesem Projekt.

Der Film spielt in der Depressionszeit und erzählt von einem Vater, der von seiner Tochter getrennt wird und in ein Arbeitslager kommt. Russell Crowe (61) verkörpert den brutalen Aufseher, der Ethan eine Bewährung in Aussicht stellt, wenn er Gold durch eine tödliche Wildnis schmuggelt. Für diese Reise stemmte Ethan selbst einige harte Szenen, darunter eine eiskalte Flussüberquerung. "Das war einer der härtesten Sommer meines Lebens", sagte er gegenüber Entertainment Weekly. Es gehe in "The Weight" nicht um Explosionen, sondern um menschliche Kräfte, Verletzlichkeit und glaubwürdige Risiken.

Tom Cruise ist unterdessen für Stunts berühmt, die in Hollywood Legendenstatus haben – vom Klettern am Burj Khalifa bis zum Motorrad-Sprung von einer Klippe. Sein langjähriger Stuntkoordinator Wade Eastwood schwärmte in der Times of London von Toms Disziplin und sprach gleichzeitig von enormer körperlicher Belastung, etwa bei Flugzeugszenen und schweren Unterwassersequenzen. Hinter den Kulissen gilt Tom als jemand, der "keine Angst zeigt" und trotzdem auf ein Team baut, das Risiken minimiert. Ethan, der privat gern die leisen Töne pflegt und Rollen über viele Jahre mit Bedacht auswählte, betont lieber seinen eigenen Weg: weniger Übermensch, mehr Mensch – und die Freiheit, bei Bedarf Profis an die gefährlichen Stellen zu lassen.

Collage: Getty Images, Photo by LAURENT HOU/Hans Lucas/AFP via Getty Images Collage: Ethan Hawke und Tom Cruise

Getty Images Tom Cruise in New York City, Mai 2025

ActionPress Ethan Hawke in "Sinister", 2012