Jon Hamm zerreißt "The Family Stone" als totalen Film-Flop

Jon Hamm (54) hat sich in einem Interview mit dem Magazin Empire ungewöhnlich deutlich über den Weihnachtsfilm "The Family Stone" geäußert. Der Schauspieler bezeichnete den Streifen gegenüber dem US-Magazin als "den schlechtesten Film", den er je gesehen habe. Dabei gehört "The Family Stone" ironischerweise zu den Filmen, die Jon besonders häufig anschaut – fast jedes Jahr zur Weihnachtszeit lässt er sich den Streifen nicht entgehen. "Das liegt vor allem daran, dass diese Filme zur Weihnachtszeit 'Pflichtprogramm' sind. Es wäre entweder 'Die Hard' oder – und das ist eine seltsame Wahl, aber wir schauen ihn fast jede Saison – 'The Family Stone'", erklärte er.

Jon findet den Film faszinierend, aber auf eine merkwürdige Art und Weise. "Ich halte diesen Film für unerklärlich seltsam. Er hat eine solide, vollgepackte, beeindruckende Besetzung, aber jedes Mal, wenn ich ihn schaue, denke ich: 'Das könnte der schlechteste Film sein, den ich je in meinem Leben gesehen habe'", führte der Schauspieler weiter aus. Tatsächlich kann sich die Starbesetzung des Films sehen lassen: Neben Claire Danes (46), Diane Keaton (†79), Rachel McAdams (47) und Sarah Jessica Parker (60) gehören noch weitere namhafte Schauspieler zum Cast. Trotz seiner harschen Kritik räumte Jon jedoch ein, dass er den Film am Ende doch "irgendwie" möge. "Es ist unergründlich. Ich denke, das macht Kunst aus, dass man immer wieder zu ihr zurückkehrt", schloss er seine Ausführungen ab.

Jon hat im Laufe seiner Karriere Erfahrungen mit vielen unterschiedlichen Filmgenres gesammelt. Seine ambivalente Haltung zu "The Family Stone" zeigt, dass auch erfolgreiche Schauspieler eine ganz persönliche und manchmal widersprüchliche Beziehung zu bestimmten Filmen entwickeln können – selbst wenn diese zu ihrem jährlichen Weihnachtsritual gehören. Er selbst wird demnächst in der zweiten Staffel der Apple-TV-Serie "Your Friends & Neighbors" zu sehen sein.

Getty Images Jon Hamm bei der Weltpremiere von "F1" am Times Square in New York City

Getty Images Jon Hamm bei einem Apple TV Press Day im Barker Hangar in Santa Monica

Getty Images Jon Hamm bei der New Yorker Premiere von "The Morning Show" Staffel 4 im Museum of Modern Art