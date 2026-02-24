Katharine McPhee kehrt in einem packenden Thriller zurück

Katharine McPhee (41) kehrt als Schauspielerin zurück und wird die Hauptrolle im Entführungsfilm "Three People in the Woods" übernehmen. Gemeinsam mit Henry Thomas (54), Jim Gaffigan, Morgan Saylor und Forrest Weber stand die ehemalige American Idol-Kandidatin für den spannungsgeladenen Thriller vor der Kamera. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen und fanden in Georgia statt. Regie führte Joshua Caldwell, das Drehbuch stammt von Nick Scandura. Die Produzenten planen, den Film auf dem European Film Market zu verkaufen. Auf Instagram machte Katharine ihre Fans auf das Projekt aufmerksam und teilte die News mit den rätselhaften Worten: "Trefft mich im Wald".

Die Handlung des Films dreht sich um ein Ehepaar, das nach dem Tod seiner Teenager-Tochter einen jungen Mann entführt, den es für den Tod verantwortlich macht. Das trauernde Paar zieht sich mit ihm in die Wälder zurück, um einen finalen Akt der Gerechtigkeit zu vollziehen. Doch ihre Entschlossenheit wird auf die Probe gestellt, als Zweifel, Angst und die Konsequenzen ihrer Entscheidung sie zunehmend zermürben. "Three People in the Woods ist eine Geschichte über Trauer, moralische Gewissheit und die Konsequenzen der Entscheidungen, die wir treffen, wenn sich die Welt nicht mehr wiederzuerkennen scheint. Ich freue mich sehr, mit dieser unglaublichen Besetzung zu arbeiten, um diese spannungsgeladene, emotionale Reise auf die Leinwand zu bringen", erklärte Regisseur Joshua in einem Statement, das unter anderem JustJared vorliegt.

Katharine war zuletzt im Film "The Tiger Rising" im Jahr 2022 zu sehen und hatte vergangenes Jahr zudem eine Rolle in der Serie "The Artist". Die Sängerin, die 2006 durch ihre Teilnahme bei American Idol bekannt wurde, wirkte in ihrer Karriere auch in der TV-Show "Smash" sowie in "Country Comfort" mit. Einen ihrer frühesten Filmauftritte hatte sie in "The House Bunny". Mit "Three People in the Woods" markiert das Projekt ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm seit mehreren Jahren.

Getty Images Katharine McPhee bei "An Unforgettable Evening" der Women’s Cancer Research Fund

Getty Images Katharine McPhee bei der Moët & Chandon Veranstaltung zu den 82. Golden Globes

Getty Images Katharine McPhee bei den CMA Awards 2024 in Nashville