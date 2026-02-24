Das sind "Let's Dance"-Sieger Diego Pooths Favoriten in 2026

San Diego Pooth (22) kann sich zurücklehnen und das Tanzbeben entspannt von der Couch aus verfolgen. Der amtierende Let's Dance-Champion weiß genau, was die 14 neuen Kandidaten der 19. Staffel in den kommenden Wochen erwartet – und hat bereits seine Favoriten ausgemacht. Gegenüber RTL verrät der Promi-Spross nun, welche drei Promis er schon jetzt im Finale sieht. Seine Wahl fällt auf Sportler Joel Mattli, den er bereits persönlich kennenlernen durfte und dessen Ehrgeiz ihn beeindruckt. Auch Social-Media-Star Bianca Heinicke (33) zählt Diego zu seinen Tipps, denn die Influencerin kann auf eine riesige Online-Community zählen. Als dritten Finalisten sieht er Ross Antony (51), der mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung und natürlicher Sympathie punkten könne.

Diego selbst wird die neue Staffel mit besonderem Interesse verfolgen. "Ich glaube, dieses Jahr werde ich mir jede einzelne Sekunde von 'Let's Dance' reinziehen", erklärt er. Kein Wunder, schließlich weiß der Sohn von Verona Pooth (57) genau, wie sich der Druck anfühlt, Woche für Woche auf dem Parkett zu bestehen. Die Show bedeutet ihm auch Monate nach seinem Triumph noch unglaublich viel. "Es war mit die beste Zeit meines Lebens", schwärmt er. Ob seine Prognose aufgeht und die drei Genannten tatsächlich bis ins Finale tanzen werden, bleibt abzuwarten.

Dabei hatte Diego anfangs selbst große Zweifel, ob die Tanzshow überhaupt zu ihm passt. Als der Anruf von RTL kam, berichtete er sofort seinem Vater von der Anfrage – und beide waren zunächst skeptisch. Tanzen vor Millionenpublikum in auffälligen Kostümen schien nicht die Welt der Pooth-Männer zu passen. Doch dann fragte sich Diego: "Wo habe ich denn jemals wieder so eine wahnsinnig große Chance, etwas zu tun, was mir null liegt?" Diese Einstellung zahlte sich aus. Mit bis zu zwölf Stunden Training täglich kämpfte er sich durch die Staffel und holte sich schließlich den Sieg. Die neue Staffel startet am 27. Februar um 20.15 Uhr bei RTL.

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, Mai 2025

Getty Images Ross Antony, Entertainer

RTL / Stefan Gregorowius Diego Pooth und Ekat Leonova bei "Let's Dnace", 2025