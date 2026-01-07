Boris Becker beglückt seine Fans mit neuen Babyfotos von Zoë

Boris Becker (58) sorgt mit neuen Familienfotos für Herzklopfen bei seinen Fans: Der frühere Tennisstar zeigt, wie er mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) und Töchterchen Zoë den Jahresauftakt in Dubai genießt. Zu sehen ist, wie Lilian die Kleine im Arm hält und sich eng an Boris schmiegt, während er auf einer weiteren Aufnahme lässig mit dem Kinderwagen spaziert. Besonders entzückt ein Moment am Wickeltisch, auf dem Zoë vor ihm liegt und Boris mit breitem Lächeln seine Hände schützend über die Tochter hält. "Liebe, Familie und gute Energie. Die beste Art, das Jahr 2026 zu beginnen. Ich wünsche euch allen ein wundervolles neues Jahr", schrieb Boris auf Instagram.

Die Fotoserie enthält noch einen Hingucker: Lilian posiert am Strand in weißer Leinenhose und gelbem Bikini-Top – nur wenige Wochen nach der Geburt von Zoë. Die Aufnahme zeigt die junge Mutter bauchfrei und gelöst, die Sonne im Gesicht, das Meer im Rücken. In den Kommentaren sammeln sich Herz-Emojis und viele Glückwünsche. "Der Herr Papa strahlt wie ein Honigkuchenpferd" und "Schön, Sie glücklich zu sehen", heißt es unter anderem von begeisterten Followern. Die neuen Bilder reihen sich ein in die Einblicke, die Boris seit der Geburt am 21. November teilt: mal innige Momente mit der Tochter, mal gemeinsame Auszeiten mit Lilian, die Zoë auf dem Arm wiegt.

Privat scheint das junge Familienglück im Mittelpunkt zu stehen. Boris und Lilian nutzen die Auszeit am Persischen Golf für gemeinsame Familienzeit fernab ihres gewohnten Umfelds in Mailand zum Entspannen. In den vergangenen Tagen zeigte die kleine Runde sich entspannt zwischen Strandspaziergängen und ruhigen Abenden, bei denen nicht nur die Aussicht, sondern vor allem die Nähe zählte. Während Boris auf Social Media den Ton mit warmen Worten vorgibt, hält sich Lilian dezent im Hintergrund und lässt die Bilder sprechen. Für beide ist Zoë ein neuer Fixpunkt im Alltag, der ihre Wege zusammenführt – mit viel Sonne, Sand unter den Füßen und dem vertrauten Gefühl, als Familie angekommen zu sein.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Tochter Zoë, Januar 2026

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro in Dubai, Januar 2026

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, Mai 2025