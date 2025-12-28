Doppelgänger-Alarm: Boris Becker posiert mit Schwiegervater

Kurz vor Heiligabend hat Boris Becker (58) seine Follower mit einem intimen Familienmoment auf Instagram überrascht. In der Bildserie ist die kleine Zoë Vittoria, gerade einmal vier Wochen alt, auf dem Arm von Opa Victor zu sehen – dem Vater von seiner Ehefrau Lilian (35). Das Gesicht des Babys bleibt weitgehend verdeckt, der Fokus liegt auf der zärtlichen Szene zwischen den Generationen. Der 58-Jährige kommentierte den Post mit warmen Worten über Nähe und Zusammenhalt: "Opa Victor trifft endlich die kleine Zoë Vittoria. So viel Liebe, Geschichte und Glück in einem Raum. Familienmomente wie diese erinnern uns daran, was wirklich wichtig ist", schrieb er. Doch während der Ex-Tennisstar die Weihnachtsstimmung mit der Familie feiert, entbrennt unter den Fans nun eine ungeahnte Diskussion.

Denn was als herzerwärmende Baby-Premiere gedacht war, entwickelte sofort ein Eigenleben in den Kommentaren: Viele Follower irritierte ein Detail, das gar nichts mit Zoës halb verdecktem Gesicht zu tun hat. Schwiegervater Victor erinnert zahlreiche Nutzer verblüffend an Boris selbst. "Das könnten Zwillingsbrüder sein", schreibt ein User unter den Fotos. Ein anderer gestand, beim ersten Scrollen "genauer hingeschaut" zu haben, weil Victor seinem berühmten Schwiegersohn "schon sehr ähnlich" sehe. Wiederum andere meinten, sie hätten zunächst gedacht, Boris halte selbst seine Tochter im Arm. Während die Babyfotos also bewusst dezent gehalten sind, sorgt die familiäre Doppelgänger-Frage für reichlich Gesprächsstoff – und für viele lachende Emojis in der Kommentarspalte.

Erst kürzlich teilte Boris einen weiteren besonderen Familienmoment mit seinen Followern. Vor einer Woche postete der ehemalige Tennisspieler auf Instagram einen Glückwunsch an Lilians Großmutter Nemy, Zoës Urgroßmutter, und schrieb dazu: "Heute feiern wir einen ganz besonderen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Lilians geliebte Großmutter und Zoës Urgroßmutter Nemy, eine echte Stütze unserer kleinen Familie." Auf dem dazugehörigen Foto lächelten die drei Erwachsenen entspannt in die Kamera, während das Baby sicher im Arm der Mutter lag.

Getty Images Boris Becker, Mai 2024

Instagram / borisbeckerofficial Boris Beckers Ehefrau Lilian, Tochter Zoë Vittoria und Schwiegervater Victor, Dezember 2025

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Ehefrau Lilian und Schwiegervater Victor.