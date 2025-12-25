Boris Becker & Lilian feiern erstes Weihnachten mit Baby Zoë

Glänzende Augen, warmes Kerzenlicht und ein neues, winziges Familienmitglied im Arm: Boris Becker (58) und Lilian de Carvalho Monteiro (35) feiern am 24. Dezember in Mailand ihr erstes Weihnachten mit Baby Zoë – und das Haus könnte nicht voller Liebe sein. Mit am Tisch sitzen Boris' Schwester Sabine samt Familie, die den süßen Nachwuchs aus nächster Nähe bestaunen. Wo Christbaumkugeln funkeln, wird viel gelacht, angestoßen und gestaunt, während die frischgebackenen Eltern die festliche Premiere ihrer Tochter sichtlich genießen. Der Tennis-Champion und seine Partnerin teilen diesen besonderen Abend mit ihren Liebsten auf Instagram. Ein Familienfest, das nach mehr duftet – nach Vanillekipferln, neuen Traditionen und vielen ersten Malen.

Hinter der glitzernden Kulisse steht eine Patchworkfamilie, die längst ihren Takt gefunden hat. Zu Boris' Kindern zählen Noah (31), Elias (26), Amadeus (15) und Tochter Anna Ermakova (25), die ihren Weg als Model geht. Gerade die Brüder sind dem Papa in festlichen Momenten oft nah, auf Fotos und in kurzen Clips blitzen vertraute Gesten auf: ein Arm um die Schulter, ein schneller Kuss für die Kleine, ein Grinsen, das mehr sagt als Worte. Sabine bringt die Ruhe der großen Schwester mit, die in Feiermomenten verlässlich den Überblick behält. Und während der Tannenbaum in Grün und Gold schimmert, dreht sich vieles um die Jüngste der Runde – Zoës erster Weihnachtsabend wird zur Bühne für leise Glücksmomente, festgehalten zwischen Kerze und Kamera.

Dieses Jahr bringt ein ganz besonderes Wiedersehen für die Familie – und auch ein aufregendes Debüt: Zum ersten Mal treffen die älteren Geschwister auf die kleine Zoë. "Ich bin sehr glücklich, dass vier meiner fünf Kinder über die Weihnachtstage zusammen sind", betonte Boris gegenüber Bild. Besonders berührend für den Fünffachpapa. Der jüngste Familienzuwachs kam am 21. November 2025 zur Welt. Das Datum fiel auf den ersten Todestag von Boris' Mutter Elvira und nur einen Tag vor seinem 58. Geburtstag.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro mit ihrer Tochter und Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinen Söhnen im August 2024