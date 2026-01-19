Boris Becker erlebt das Vatersein mit Tochter Zoë völlig neu

Boris Becker (58) zeigt sich so entspannt wie selten zuvor, wie Gala berichtet: In Dubai erlebt der frühere Tennis-Star seit Ende November ein ganz neues Kapitel als Papa. Seine Tochter Zoë Vittoria, die er gemeinsam mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) bekommen hat, steht im Mittelpunkt seines Alltags. Der frühere Tennischampion genießt jeden Moment mit ihr, sei es beim Spazieren mit dem Kinderwagen, beim Herumtragen oder wenn er die Kleine stolz der Familie vorstellt. Zu den Gratulanten zählen bereits seine Söhne Noah (32), Elias (26) und Amadeus (15). Nur seine Tochter Anna Ermakova (25), die bei ihrer Mutter in London aufwuchs, hat Zoë bislang noch nicht kennengelernt.

Auch die Schwiegereltern der Sportlegende und seine Schwester samt Kindern ließen es sich nicht nehmen, das jüngste Familienmitglied persönlich zu begrüßen – passende Schnappschüsse landen immer wieder auf Instagram. Die Geburt von Zoë markiert für Boris einen Neuanfang. Nach seiner Insolvenz im Jahr 2017 und der siebenmonatigen Haftstrafe in England 2022 hat sich der dreifache Wimbledon-Sieger neu orientiert. Er gibt an, nun das Familienleben in den Fokus zu stellen und den Moment mit seinen Liebsten bewusst zu genießen. Seine jüngste Tochter, die erste, die er bereits im Säuglingsalter miterlebt, sei das Sinnbild seiner neu gefundenen Lebensfreude und Stabilität.

An der Seite von Lilian, die als Risikoanalystin arbeitet und Wurzeln in São Tomé und Príncipe hat, wirkt der Sportheld geerdet und neu sortiert. Über seine Ehefrau spricht Boris mit spürbarer Dankbarkeit, er nennt die Beziehung "vielleicht die erste Partnerschaft auf Augenhöhe" und ließ schon vor der Hochzeit durchblicken, dass er sich mit ihr weitere Kinder vorstelle. Nun ist dieser Wunsch mit Zoë in Erfüllung gegangen, die er liebevoll seine Prinzessin nennt. Auf seinen Social-Media-Kanälen betont er immer wieder, wie wichtig ihm Liebe, Familie und gute Energie geworden sind – und gerade die ruhigen Momente mit Kinderwagen, Wickeltisch und Baby auf dem Arm zeigen, dass der frühere Champion sein Familienleben heute ganz anders lebt als in den Jahren des großen Ruhms.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Tochter Zoë, Januar 2026

Imago Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Familie Weihnachten 2025

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Sohn Noah und Tochter Zoë Vittoria, November 2025