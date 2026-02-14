Das sind die Drehorte der vierten Staffel von "Bridgerton"

Seit dem 29. Januar 2026 strahlt Netflix die vierte Staffel von Bridgerton aus – und diesmal dreht sich alles um Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (37), und seine große Liebe Sophie Baek, verkörpert von Yerin Ha (30). Gedreht wurde vor allem im Süden Englands, rund um Bath und London, wo prachtvolle Herrenhäuser, romantische Gärten und stattliche Paläste die Kulisse für die neue Romanze liefern. Neu dabei sind laut Prisma mehrere Anwesen, die der Serie einen frischen Glanz verleihen, während beliebte Klassiker zurückkehren. Zu sehen sind opulente Ballnächte, Spaziergänge entlang spiegelnder Seen und intime Begegnungen in Rosengärten – eine Mischung, die Fans direkt an die Hand nimmt und mitten in Benedicts Liebesgeschichte entführt.

Einer der Stars vor der Kamera ist Loseley Park nahe Guildford, das in der Serie als bescheiden klingendes "My Cottage" Benedicts neues Zuhause wird und mit Kräuterbeeten, Rosengarten und Weiten wie aus dem Märchen lockt. Ham House and Garden an der Themse liefert gleich mehrere Adressen aus Benedicts Umfeld und glänzt als wandelbarer Allrounder voller Antiquitäten. Wenn der Ballsaal ruft, öffnet Osterley Park and House erneut seine Türen, dessen imposante Hallen schon in Staffel drei rauschende Feste trugen. Ganz neu: Denham Place als elegantes Cavender House – eine Privatresidenz, deren Fassade die Kameras lieben, deren Innenleben Fans aber verborgen bleibt. North Mymms Park steuert romantisches Hochzeitsflair und Pub-Szenen bei, während West Wycombe Park mit italienischem Landhaus-Feeling, Wäldern und See diskrete Rendezvous ermöglicht. Dazu kehren Bath als London der Regency-Ära mit Royal Crescent und Holburne Museum, das Ranger's House in Greenwich als Heim der Bridgertons und Hampton Court Palace als royale Adresse von Queen Charlotte zurück.

Abseits der Kulissen bleibt die "Bridgerton"-Welt im Strom der Zeit lebendig: In dieser Staffel erzählen Gärten, Landsitze und abgelegene Anwesen Benedicts Gefühlsreise fast so eindringlich wie die Figuren selbst. Wer dem Zauber näherkommen will, findet geführte Touren in Bath und London, kann am Royal Crescent entlangschlendern, im Greenwich Park das Ranger's House umrunden oder an ausgewählten Tagen West Wycombe Park besuchen. Schon vor rund einer Woche machte Produzentin Shonda Rhimes (56) den Fans sogar Hoffnung auf viele weitere Staffeln. In einem Interview mit dem Portal Express sagte sie ganz klar: "Genau acht Staffeln." Die Serie folge damit der Struktur der Romanvorlage von Julia Quinn. "Die 'Bridgerton'-Buchreihe besteht aus acht Kindern. Violet Bridgerton und all ihre acht Kinder heiraten. Also ist jede Staffel ein Kind", erklärte die Produzentin damals.

Anzeige Anzeige

Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4

Anzeige Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

Anzeige