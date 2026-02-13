Luke Thompson liebte den Dreh von dieser "Bridgerton"-Szene

Luke Thompson (37) plaudert endlich aus, welche Szene ihm in der neuen Bridgerton-Staffel am meisten Spaß gemacht hat – und überrascht damit die Fans. Der Schauspieler schwärmt von den Momenten in und um My Cottage, wo Benedict mit Sophie, gespielt von Yerin Ha (30), Unterschlupf findet und nach einer Verletzung zu Kräften kommt. Besonders ins Herz geschlossen hat Luke die Ankunft im strömenden Regen und die spätere Abfahrt – beides in der Kutsche, deren Zügel er selbst in die Hand nahm. "Ich habe die Kutschensequenz wirklich, wirklich geliebt", sagte er im Gespräch mit Entertainment Weekly. Während die Bilder den schmerzlichen Aufbruch aus dem Landhäuschen erzählen, untermalt eine instrumentale Version von Paramores "All I Wanted" die Szene und verstärkt die Stimmung der Trennung.

Die vierte Staffel von Shondalands Netflix-Hit bringt die Geschichte aus Julia Quinns Roman "An Offer From a Gentleman" auf den Bildschirm und wird für ihre Nähe zur Vorlage gefeiert. Luke betont, wie filmisch sich viele Buchmomente anfühlen, und erinnert sich an das Set von Benedicts Schlafzimmer, das seiner Vorstellung beim Lesen verblüffend nahekam. Das Cottage wird dabei zum emotionalen Dreh- und Angelpunkt: Hier wächst die Nähe zwischen Benedict und Sophie, hier verdichten sich die Blicke, die Pausen, das Unausgesprochene. In Episode 3, "The Field Next to the Other Road", lenkt Benedict die Kutsche bei Ankunft und Abreise – eine doppelte Klammer für die zarte, zugleich konfliktreiche Verbindung der beiden.

Schon vor drei Wochen hatte Luke in Paris bei der Premiere angedeutet, dass Benedicts Herz in der neuen Staffel ordentlich auf die Probe gestellt wird. "Bei Benedict geht es um dieses Wort: Verpflichtung", erklärte der Schauspieler damals gegenüber dem Magazin People. Damit unterscheidet er sich klar von den bisherigen Hauptmännern der Serie. Die Herausforderungen seien bei jedem anders, betonte er, doch Benedict müsse vor allem lernen, "jemanden ganz konkret zu lieben". Die Serienmacher versprachen bereits zu Beginn überraschende Wendungen zwischen Märchenglanz und harter Realität – ein Spagat, den auch die Beziehung zwischen Benedict und Sophie widerspiegeln soll.

Getty Images Luke Thompson bei der "Bridgerton: Season Of Love" Q&A und Immersive Dinner im Raffles London at The OWO, Februar 2025

Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson 2026