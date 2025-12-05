"Stranger Things": So viel verdienen die TV-Stars wirklich

Die Erfolgsserie Stranger Things geht in die fünfte Runde, und mit ihr steigen die Gagen der Darsteller auf beeindruckende Höhen. Winona Ryder (54), die in der Serie die Rolle der Joyce Byers spielt, gehört mit 9,5 Millionen US-Dollar für die gesamte Staffel zu den Spitzenverdienerinnen. Pro Episode bedeutet das ein Honorar von 1,1 Millionen US-Dollar. Ihr Kollege David Harbour (50), alias Jim Hopper, steht mit 1.187.500 US-Dollar pro Folge und einem Gesamtverdienst von 9,5 Millionen ebenfalls an der Spitze der Gagenliste. Millie Bobby Brown (21), die Eleven verkörpert, bleibt weiterhin eine der größten Zugpferde der Serie; ihr Gehaltsdeal mit Netflix wurde als "extrem lukrativ" beschrieben, auch wenn konkrete Zahlen für Staffel fünf nicht veröffentlicht wurden.

Auch die jüngeren Mitglieder des Casts können sich über satte Gehaltserhöhungen freuen. Caleb McLaughlin (24), Sadie Sink (23) und Gaten Matarazzo (23) verdienen jeweils etwa 7 Millionen US-Dollar für die kommende Staffel. Joe Keery (33), Natalia Dyer (28) und Maya Hawke (27) folgen mit jeweils sechs Millionen. Finn Wolfhard (22) erhält pro Folge 375.000 US-Dollar, eine erhebliche Steigerung im Vergleich zu seinem Anfangsgehalt von 25.000 Dollar pro Episode. Insgesamt spiegelt die Entwicklung der Gehälter nicht nur den weltweiten Erfolg der Serie wider, sondern auch die wachsenden Karrieren der Stars, die seit der ersten Staffel mit ihrem Talent begeistert haben.

Das hohe Einkommen scheint jedoch keinen Einfluss auf die Bodenständigkeit von Winona zu haben. Die "Edward mit den Scherenhänden"-Darstellerin zeigte sich laut einer Quelle stets großzügig und teilt ihr Vermögen gerne mit ihrer Familie. So unterstützt sie ihre Eltern finanziell und bindet auch ihren Halbbruder in ihr enges Umfeld ein. Millie, die neben der Schauspielerei auch als Unternehmerin aktiv ist, hat sich durch ihren Erfolg nicht nur eine ikonische Rolle gesichert, sondern auch enormen Einfluss in der Unterhaltungsindustrie erlangt. Die Beziehung zwischen den "Stranger Things"-Stars wird indes oft als herzlich beschrieben, und trotz der hohen Gehälter scheint der familiäre Zusammenhalt am Set einer der Erfolgsfaktoren der Serie zu sein.

Getty Images "Stranger Things"-Cast bei der Premiere der 4. Staffel 2022 in New York

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5

Getty Images Winona Ryder, Schauspielerin

