"Heathers"-Zoff: Shannen Doherty wollte Winona Ryders Rolle

Eine alte Set-Beichte sorgt für neuen Gesprächsstoff: Im Podcast "The Patrick LabyorSheaux" erinnerte sich Lisanne Falk an die Dreharbeiten zum Kultfilm "Heathers" – und die Spannungen, die am Set herrschten. Die Schauspielerin, die in dem Kultfilm von 1989 Heather McNamara spielte, sprach mit Patrick Labyorteaux über die Dynamik im Ensemble rund um Winona Ryder (54) und Shannen Doherty (†53). Laut Lisanne sei es am Set "wirklich allgemein bekannt" gewesen, dass Shannen die Rolle der Veronica wollte – die Rolle, die letztlich an Winona ging. Nachdem die inzwischen verstorbene Shannen in einem früheren Interview mit Entertainment Weekly gesagt hatte, sie habe ihre Figur Heather Duke "geliebt", zeichnen Patrick und Lisanne nun ein anderes Bild von der damaligen Stimmung am Set.

Patrick, der in dem Film ebenfalls mitwirkte und Ram Sweeney mimte, nannte Shannen im Gespräch mit seinem Gast "eine Feuerwaffe". Gleichzeitig betonte er, eine großartige Zeit mit ihr gehabt zu haben. Er schätzte die meinungsstarke und direkte Art seiner Kollegin, wenngleich ihm bewusst sei, dass nicht jeder damit umgehen konnte. Winona bezeichnete Patrick hingegen als "Sweetheart". Auch Lisanne schwärmte von ihrer damaligen Kollegin, mit der sie seit den Dreharbeiten freundschaftlich verbunden ist. Sie erzählte, sie habe Winona sogar zu Francis Ford Coppolas (86) Weingut begleitet, als diese für "Bram Stoker’s Dracula" vorsprach.

Abseits der Set-Spannungen blieb für Lisanne vor allem eines: eine enge persönliche Verbindung zu Winona. Sie beschreibt Winona als zugewandte Kollegin, die bei Events immer den ersten Schritt mache, "Hallo" sage und den Kontakt aufrechterhalte. Lisanne hat an den "Heathers"-Dreh somit in erster Linie positive Erinnerungen. Sie nennt den Film bis heute ihr Lieblingsprojekt. "Mit 23 hatte ich meinen Höhepunkt", scherzte sie im Podcast. In der Tat scheint ihr der Film viel zu bedeuten. Während ihr Shannen als kraftvolle Kollegin in Erinnerung blieb, gewann sie in Winona eine Freundin.

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Getty Images Winona Ryder bei der Premiere von "The Plot Against America"

