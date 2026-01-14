Heidi Klums neue Doku mit ihren Kids startet im Februar

Heidi Klum (52) geht im Februar bei ProSieben in die Primetime-Offensive: Die neue Doku "On & Off the Catwalk – by Heidi Klum" läuft an zwei Sonntagen um 20:15 Uhr und zeigt Heidi, Tochter Leni Klum und Sohn Henry Samuel unterwegs rund um den Globus. Geplant sind die Ausstrahlungen am 22. Februar und 1. März, jeweils zur besten Sendezeit. Die Kameras begleiten das Trio bei Jobs, Reisen und Momenten hinter den Kulissen – vom perfekten Licht am Set bis zum Kofferchaos vor dem Abflug. "Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models", kündigt Heidi gegenüber ProSieben an. Der Sender setzt damit gleich mehrfach auf das Model-Universum – und macht den Sonntagabend zur Familienangelegenheit.

Parallel startet auch die neue Staffel von "Germany’s Next Topmodel" mit Heidi an der Spitze: Los geht es bereits am Mittwoch, 11. Februar, um 20:15 Uhr mit einer XL-Auftaktfolge, in der Designer Jean Paul Gaultier (73) als Gast mitmischt. Einen Tag später, am Donnerstag, geht es mit der zweiten Ausgabe weiter. Damit füllt ProSieben binnen weniger Wochen drei Abende mit Formaten rund um Heidi. Die Doku selbst ist als zweiteiliges Format angelegt und verspricht exklusive Einblicke, die über den üblichen Catwalk hinausgehen: vom Castingtrubel in einer Metropole bis zum ruhigen Moment im Hotelzimmer, vom ersten Fitting bis zum finalen Walk.

Abseits der TV-Neuheiten wächst auch das Mode-Kapitel der Familie weiter. Leni hat sich als Model etabliert und pendelt zwischen Laufsteg, Kampagnen und Social Media. Henry sammelt ebenfalls Modeerfahrung und steht zunehmend vor der Kamera, zuletzt auch für eine große Beauty-Marke. Im Alltag teilen die Geschwister kleine Einblicke in Reisen, Proben und Shootings – mal glamourös, mal ganz entspannt. Für Heidi ist das gemeinsame Unterwegssein längst Routine: Die Moderatorin verbindet Jobtrips gern mit Familienzeit, ob beim Abflug am frühen Morgen oder beim späten Pizza-Essen nach dem Dreh. So wird aus dem Modekalender oft auch ein Familienkalender – jetzt erstmals mit laufender TV-Kamera im Schlepptau.

Getty Images Heidi Klum bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

ELLE Germany / Rankin Henry Samuel und Heidi Klum, Dezember 2025

Getty Images Leni und Heidi Klum, August 2025