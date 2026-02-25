Märtha-Louises Schamane äußert sich zum Epstein-Skandal

Durek Verrett (51) hat sich erstmals öffentlich zum Epstein-Skandal geäußert, der aktuell das norwegische Königshaus erschüttert. In einem Instagram-Video sprach der Ehemann von Prinzessin Märtha Louise (54) über die Vorwürfe gegen seine Schwägerin Kronprinzessin Mette-Marit, deren Name in veröffentlichten Epstein-Unterlagen mehrfach auftaucht. "Viele Leute haben mich gefragt, was mit der 'Jeffrey Epstein-Situation' mit meiner Schwägerin los ist", erklärte der selbsternannte Schamane zu Beginn seines emotionalen Statements. Eigentlich sei er "noch nicht ganz bereit", sich dazu zu äußern, doch dann fand er ungewöhnlich deutliche Worte. Die Ehefrau von Kronprinz Haakon (52) soll laut den Dokumenten E-Mail-Kontakt zu dem verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein (†66) gehabt und seine berüchtigte Villa in Palm Beach besucht haben.

In seinem Video kritisierte Durek scharf den Umgang mit Opfern sexueller Ausbeutung, ohne dabei konkrete Namen zu nennen. "Es ist so falsch, dass Menschen Frauen und Kindern gegenüber so gleichgültig sein können. Es ist nicht in Ordnung. Nichts in mir akzeptiert dieses Maß an Missbrauch", sagte er sichtlich bewegt. Die Enthüllungen setzen das norwegische Königshaus massiv unter Druck, zumal parallel in Oslo der Prozess gegen Mette-Marits (52) Sohn Marius Borg Høiby (29) läuft. Ihm werden zahlreiche Straftaten vorgeworfen, darunter auch schwere Sexualdelikte. Die Kombination aus Gerichtsdrama und Epstein-Schlagzeilen sorgt für anhaltenden Alarm rund um die Royals.

Für Durek kommt der öffentliche Druck in einer besonders schwierigen Phase. Anfang Februar verstarb seine Mutter Veruschka Urquhart im Alter von 82 Jahren. Medienberichten zufolge galt das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn zuletzt als belastet. Durek und Märtha Louise hatten ihre Beziehung 2019 öffentlich gemacht und im August 2024 geheiratet. Seitdem steht das Paar im Spannungsfeld zwischen Privatleben und Königshaus. Vor allem Dureks umstrittene Aussagen zu Spiritualität und alternativen Heilmethoden sorgten immer wieder für heftige Diskussionen und Kritik in der Öffentlichkeit.

IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024

IMAGO / NTB Durek Verrett, Dezember 2024

Imago Prinzessin Märtha Louise bei der Trauerfeier für Ari Behn am Osloer Dom, 3. Januar 2020.