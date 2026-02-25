Michelle Kaminsky zeigt ihrem Freund erstes Ultraschallbild

Michelle Kaminsky hat ihrem Freund Lukas einen ganz besonderen Moment beschert. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte Anfang Februar ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und überraschte ihren Partner jetzt mit dem ersten Ultraschallbild ihres gemeinsamen Babys. Die emotionale Szene hielt Michelle in einem Instagram-Video fest und teilte sie mit ihren Followern. "Du weißt, dass ich heute beim Frauenarzt war, – und weißt du, was ich dort bekommen habe? Wir haben einen Ultraschall gemacht und das ist das erste Bild", erklärt sie ihrem Freund. Lukas reagiert freudig: "Oh, krass!"

Die werdende Mama zeigt ihm stolz die Aufnahme und erklärt im Detail, was darauf zu sehen ist: "Das ist eins von drei. Das sind die Beinchen. Das sind die Arme." Lukas ist sichtlich begeistert und vergleicht die Form des kleinen Körpers mit einer Maus. "Das ist doch voll klein, oder? Wie so eine Traube, oder nicht?", fragt er erstaunt. Besonders bewegend war für Michelle der Moment, als sie während des Ultraschalls den Herzschlag ihres Babys sehen konnte. "Wir haben den Ultraschall gemacht und dann sagt sie so zu mir, ob ich den Herzschlag sehe. Und dann habe ich hier gesehen, wie das Herz pocht", erzählt sie. "Du hast dann einfach gesehen, wie es dunkler und wieder heller wird – das hat so gepocht. Mir sind voll die Tränen runtergelaufen", fügt sie hinzu. Den voraussichtlichen Geburtstermin behält Michelle vorerst noch für sich.

Vor drei Wochen hatte Michelle ihren Ex-Freund Marc-Robin Wenz über die Schwangerschaft informiert. In einem aufgezeichneten Telefonat, das sie auf Instagram veröffentlichte, zeigte sich Marc-Robin gleich ahnungsvoll: "Ich weiß, was jetzt kommt. Positiv." Nachdem Michelle ihm die frohe Botschaft bestätigt hatte, gratulierte er freundlich, konnte aber einen spöttischen Kommentar nicht lassen: "Oh mein Gott, Kaminsky wird wieder fett." Die Influencerin nahm den Spruch gelassen und scherzte daraufhin selbst: "Du bist jetzt der coole Onkel." Marc-Robin konterte darauf lachend: "Jetzt ist die Frage, ob du eine coole Mutter bist." In seiner Story erklärte er später, dass er das Gespräch unterwegs geführt und das Wort "schwanger" nicht einfach so aussprechen wollte.

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky mit ihrem Freund Lukas, Februar 2026

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky mit ihrem Freund Lukas, Februar 2026

TikTok / miselikmy Marc-Robin Wenz und Michelle Kaminsky