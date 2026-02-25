Tod von Martin Shorts Tochter: Notruf offenbart neue Details

Hollywood steht unter Schock: Martin Short (75) muss den Tod seiner Tochter Katherine verkraften. Die Kliniksozialarbeiterin ist im Alter von 42 Jahren in ihrem Haus in den Hollywood Hills gestorben. Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, ging am Montagabend ein Notruf bei Feuerwehr und Polizei in Los Angeles ein, nachdem eine Person im Haus Hilfe angefordert hatte. Der Notruf ist nun veröffentlicht worden und gibt weitere Einblicke in die letzten Minuten vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Einen Tag nach dem Einsatz, am Dienstag, bestätigte ein Sprecher von Martin den Tod von Katherine.

In dem Mitschnitt des Notrufs, der dem Portal vorliegt, informiert eine Leitstelle die Einsatzkräfte darüber, dass ein Suizidversuch stattgefunden habe. Eine Person sei im Haus gewesen, habe jedoch nicht in das abgeschlossene Schlafzimmer der Sozialarbeiterin gelangen können. Laut Bericht rückte die Feuerwehr gegen 18:41 Uhr Ortszeit zu dem Anwesen in den Hollywood Hills aus. Kurz darauf übernahmen Beamte der Polizei von Los Angeles den Einsatz. Am Dienstag bestätigten Vertreter von Martin in einem Statement den tragischen Verlust: "Es ist mit tiefster Trauer, dass wir den Tod von Katherine Hartley Short bestätigen", hieß es. "Die Familie Short ist von diesem Verlust am Boden zerstört und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre. Katherine war von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude, die sie in die Welt gebracht hat, in Erinnerung bleiben."

Katherine war eines von drei Kindern, die Martin und seine 2010 verstorbene Ehefrau Nancy Dolman adoptiert hatten. Die Tochter des Schauspielers arbeitete als Kliniksozialarbeiterin in einer Privatpraxis und engagierte sich für die Mental-Health-Organisation Bring Change 2 Mind. Bei öffentlichen Anlässen begleitete sie ihren Vater immer wieder auf rote Teppiche und Empfänge. Ihr letztes größeres gemeinsames Auftreten war ihr 40. Geburtstag im Jahr 2023, den sie mit engen Freunden und prominenten Wegbegleitern feierte. Unter den Gästen waren unter anderem Goldie Hawn (80), Kurt Russell (74), Joni Mitchell (82) und Catherine O'Hara (†71), mit der Martin durch gemeinsame Projekte wie die Comedyshow "Second City Television" verbunden war.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Martin Short, Schauspieler

Getty Images Martin Short mit Nancy Short und Katherine Short bei der After-Party zu "The Producers" im Hollywood Palladium, 2003