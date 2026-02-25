Ehe-Aus bei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela und Oli

Michaela und Oliver von Hochzeit auf den ersten Blick gehen getrennte Wege. Das bestätigte die Kuppelshow-Teilnehmerin jetzt auf Instagram. Dort teilte sie ihren Followern mit, dass das "Kapitel Ehe zu Ende" ist. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten sei immer wieder über das Ende der Beziehung spekuliert worden, weshalb sie sich nun dazu entschließe, offiziell Stellung zu nehmen. Die Entscheidung hätten beide gemeinsam und im Guten getroffen. Weitere Details wollten die beiden für sich behalten und hoffen auf Verständnis ihrer Fans. "Oli und ich sind im Guten auseinandergegangen und ich denke, wir wünschen uns gegenseitig nur das Beste", schrieb Michaela.

Trotz des Beziehungsendes blickt die Justizvollzugsbeamtin positiv auf die gemeinsame Zeit zurück. Sie sei "sehr, sehr dankbar" für die vergangenen dreieinhalb Jahre und bereue keine Sekunde der Teilnahme an dem Experiment. Michaela betonte, dass sie es "immer wieder so machen" würde. Ohne das Format wäre sie nicht da, wo sie heute ist. Durch die Show habe sie wunderschöne Erlebnisse gemacht und wundervolle Menschen kennengelernt, die nun ihre Freunde seien. Auf Instagram kündigte sie außerdem an, weiterhin aktiv zu bleiben und freue sich über jeden, der ihr treu bleibe. "Wenn sich ein Kapitel schließt, dann öffnet sich ein Neues und ich bin gespannt, wie es aussehen wird", schrieb sie mit Blick auf ihre Zukunft.

Michaela und Oliver hatten sich im Rahmen der Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick" kennengelernt und waren vor den Traualtar getreten, ohne sich vorher zu kennen. Die Chemie zwischen der Justizvollzugsbeamtin und dem Bayern stimmte von Anfang an. Nach der Hochzeit in der Show zeigten sich die beiden auch weiterhin glücklich miteinander und berichteten in den sozialen Medien von ihrer Beziehung. Das Paar hatte sogar überlegt, ein weiteres Mal zu heiraten und die Hochzeit privat zu feiern. Nun endet die Ehe nach dreieinhalb gemeinsamen Jahren.

Instagram / michaela.hadeb Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Michaela und Oliver, Februar 2025

Instagram / michaela.hadeb Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Oliver und Michaela

Instagram / oliver.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Oliver und Michaela