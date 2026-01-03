Durek Verrett wehrt sich gegen die Vergewaltigungsvorwürfe

In der dänischen TV2-Sendung "Insider" hat Durek Verrett (51) jetzt direkt zu den schwersten Vorwürfen Stellung genommen. Der Schamane, der seit August 2024 mit Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (54) verheiratet ist, sitzt im Studio, als ihn Moderator und Kameras auf die Anschuldigungen ansprechen, er habe Klienten sexuell ausgenutzt. Die Vorwürfe stammen von einem früheren Geschäftspartner und wurden durch geleakte Tonaufnahmen neu befeuert, die bereits im September für Aufsehen sorgten. In dem Interview betont Durek mit fester Stimme, er habe "nie jemanden vergewaltigt" und "nie sexuelle Fehltritte begangen". Während er die Anschuldigungen zurückweist, verfolgt Märtha Louise das Gespräch an seiner Seite in Kopenhagen – und kämpft sichtlich mit den Emotionen.

Im Beitrag geht es zunächst um die bereits seit 2024 kursierenden Anschuldigungen sexueller Übergriffe, die von einem früheren Kollegen des Schamanen öffentlich gemacht worden waren. Norwegische Medien hatten damals berichtet, der Mann habe sich mehrfach von Durek sexuell belästigt gefühlt. Auch dieses Mal stellt der aus den USA stammende Social-Media-Star klar, dass er hinter den Kulissen juristisch gegen Berichte vorgeht, die seine Sicht der Dinge ausblenden. Schon damals hatte er etwa das norwegische Magazin Se og Hør verklagt, nachdem es ausführlich über die Vorwürfe berichtet hatte. Brisant: Zuletzt waren Tonaufnahmen aufgetaucht, in denen Durek angeblich intime Handlungen mit mehreren Klienten einräumt. In der TV-Sendung äußert er sich nun ausführlich zu diesen Mitschnitten und beteuert, es sei ein falsches Bild entstanden, das seinem Ruf massiv schade.

Bereits vor rund elf Monaten warf der schwedische Manager Joakim Boström dem Schamanen vor, ihn 2015 in New York sexuell missbraucht zu haben. Damals äußerte Durek gegenüber der Plattform VG.no deutliche Kritik an den an ihn gerichteten Vorwürfen. "Ich wurde mit Prinz Andrew, Jeffrey Epstein und Sean 'Diddy' Combs verglichen. Es ist schrecklich!", erklärte er und sprach von einer "Verleumdungskampagne". Laut dem selbst ernannten Heiler habe er sein Leben der Aufgabe gewidmet, anderen Menschen zu helfen. Zwar räumte Durek Fehler ein und gestand ein, bei Sitzungen berufliche und persönliche Grenzen vermischt zu haben, jedoch beharrte er: "Ich habe niemals jemanden gegen dessen Willen intim berührt."

IMAGO / NTB Durek Verrett, Dezember 2024

IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024

Getty Images Durek Verrett und Prinzessin Märtha Louise

