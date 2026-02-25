25 Jahre später: Das machen die "Herr der Ringe"-Stars heute

Vor 25 Jahren startete mit Der Herr der Ringe – Die Gefährten ein Fantasy-Epos, das Hollywood und Millionen Fans weltweit verzauberte. Bis heute sind viele der einstigen Bewohner Mittelerdes im Rampenlicht präsent. Allen voran Elijah Wood (45), der als Hobbit Frodo Beutlin zum Gesicht der Trilogie wurde. Für ihn wurde das Projekt zum Startschuss einer ganz großen Karriere. Er hat sich in den vergangenen Jahren auf schräge Serien und morbide Rollen spezialisiert. Zuletzt war er in der absurden Sitcom "Wilfred", der übernatürlichen Serie "Dirk Gentlys Holistische Detektei" und in "Yellowjackets" zu sehen, wie Kino.de berichtet.

Auch Frodos treuer Gefährte Samweis Gamdschie ist längst nicht von der Bildfläche verschwunden: Sean Astin war nach seiner Rolle in der Fantasy-Saga in über 130 weiteren Produktionen zu sehen. Beispielsweise neben Adam Sandler (59) in "50 erste Dates" oder dem Netflix-Hit Stranger Things. Seit 2025 hat er das Amt des Vorsitzenden der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA inne und wechselt damit ein Stück weit von der Leinwand an die Spitze der Branche. Gandalf-Darsteller Ian McKellen (86) denkt noch gar nicht an den Ruhestand. Stattdessen beweist der einstige Theaterschauspieler, dass er sich in so ziemlich jedem Genre zu Hause fühlt. Zuletzt begeisterte Ian an der Seite von Schauspielikone Helen Mirren (80) im spannenden Thriller "The Good Liar". Weihnachten 2026 wird er sogar im MCU-Blockbuster Avengers: Doomsday zu sehen sein.

Doch nicht allen Stars gelang der Durchbruch. Für Billy Boyd (57), der in den Filmen Pippin, den jüngsten der vier Hobbits, spielte, blieben die großen Rollen aus. Dafür war er aber in zahlreichen kleineren Produktionen zu sehen: In einer "Moby Dick"-TV-Verfilmung, im Fantasyfilm "Mara und der Feuerbringer" und in einzelnen Episoden von "Grey’s Anatomy", "Chucky" sowie "Die Legende von Vox Machina". Andere Schauspieler machen weiterhin mit großen Projekten Schlagzeilen: Viggo Mortensen (67), einst Darsteller des rechtmäßigen Thronfolgers Aragorn, stand nach der Trilogie mehrfach für Regisseur David Cronenberg (82) vor der Kamera und brillierte im oscarprämierten Drama "Green Book". Auch Cate Blanchett (56), die als Elbenkönigin Galadriel zu sehen war, sammelte nach "Der Herr der Ringe" gleich zwei Oscars für ihre Darbietungen in "The Aviator" und "Blue Jasmine". Andy Serkis, der mit seiner Motion-Capture-Darbietung des Gollums Pionierarbeit leistete, wird an Weihnachten 2027 im Prequel "The Hunt for Gollum" nicht nur spielen, sondern auch Regie führen.

Leider können nicht alle Stars der Trilogie heute noch vor der Kamera stehen. Bernard Hill (†79), der als König Théoden von Rohan in die Filmgeschichte einging und zuvor bereits als Kapitän der Titanic im gleichnamigen Blockbuster von 1997 glänzte, verstarb am 5. Mai 2024 im Alter von 79 Jahren. Auch Ian Holm (†88), der als Bilbo Beutlin zu sehen war und bereits vor seinem Engagement in der Trilogie in Filmen wie "Alien" und "Das fünfte Element" auftrat, ist nicht mehr unter uns. Ian verstarb 2020 im Alter von 88 Jahren. Christopher Lee (†93), der als Saruman der Weiße die dunkle Seite verkörperte und der einzige Darsteller war, der J.R.R. Tolkien persönlich getroffen hatte, verstarb 2015 im Alter von 93 Jahren. Auch wenn einige Helden Mittelerdes bereits ihre letzte Reise angetreten haben: Ihr Vermächtnis bleibt unvergessen. Auch heute, ein Vierteljahrhundert nach Kinostart, versammelt die Saga immer noch eine riesige Filmgemeinschaft um sich.

"Herr der Ringe – die Gefährten"-Filmplakat

Getty Images Elijah Wood im März 2022

Getty Images Ian McKellen im September 2024

Getty Images Cate Blanchett, Schauspielerin