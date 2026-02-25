Pietro Lombardis größter Traum bleibt bislang unerfüllt

Pietro Lombardi (33) hat seinen Fans einen Einblick in seine persönlichen Wünsche gewährt und dabei verraten, was sein größter Traum ist. In einer Instagram-Fragerunde sprach der Sänger offen darüber, dass er gerne an der beliebten Musik-Show Sing meinen Song teilnehmen würde. "Das ist mein größter Traum gewesen, 'Sing meinen Song' mitzumachen, aber... vielleicht irgendwann mal", berichtete er seinen Followern. Bislang hat sich dieser Wunsch für den DSDS-Sieger von 2011 jedoch noch nicht erfüllt. Stattdessen wird sein guter Freund Giovanni Zarrella (47) in der kommenden Staffel der Show zu sehen sein.

Von Neid ist bei Pietro jedoch keine Spur. "Ich freue mich extrem für ihn", betonte der Ex-Partner von Laura Maria Rypa (30) in seiner Story. Er sei gespannt auf die neue Staffel mit Giovanni und sei sich sicher, dass sein Freund das "sehr, sehr gut machen" werde. "Beziehungsweise weiß ich das", fügte er noch lachend hinzu. Die Freundschaft zwischen den beiden Musikern ist offenbar so stark, dass Pietro sich aufrichtig über Giovannis Erfolge freuen kann, auch wenn er selbst noch auf seine Chance bei "Sing meinen Song" wartet.

Während Pietro seinem Freund Giovanni offen den Erfolg gönnte, deutete sich im Netz eine ganz andere Stimmung an – und zwar gegenüber dessen Bruder Stefano Zarrella (35). In seiner Instagram-Story hatte der Sänger vor Kurzem ein Selfie gepostet und schrieb dazu: "Loyalität gegeben. Realität zurückbekommen. Willkommen im echten Leben. Manche wählen Reichweite über Loyalität." Pietro nannte zwar keine Namen, doch viele Fans sahen eine klare Spitze gegen den Social-Media-Star. Besonders der Zeitpunkt des Posts sorgte für Spekulationen, da Stefano kurz zuvor zusammen mit Pietros Ex-Frau Sarah Engels (33) und ihrem Mann Julian (32) in einem Kochvideo zu sehen war.

Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022

Getty Images Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi auf der Aftershow-Party von DSDS

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Pietro Lombardi im September 2020