Wegen Epstein: Krise bei Kronprinz Haakon und Mette-Marit?

Vor einigen Wochen stellte sich heraus, dass Kronprinzessin Mette-Marit (52) in den Skandal um Jeffrey Epstein (†66) verwickelt ist. Das löste in Norwegen einen riesigen Aufschrei aus, sodass sie sich sogar persönlich entschuldigte. Das belastet sicherlich auch ihre Ehe mit Kronprinz Haakon (52). Wie das norwegische Magazin "Se og Hør" berichtet, steckt das zukünftige Königspaar mitten in einer Krise. Das könnte auch daran liegen, dass König Harald (89) und Königin Sonja (88) wohl sehr enttäuscht von ihrer Schwiegertochter sind. "Das Königspaar hat seine Schwiegertochter sehr lieb, aber es ist verständlich, wenn es jetzt von ihr enttäuscht ist. Das mangelnde Urteilsvermögen der Kronprinzessin hat das Königshaus in eine enorme Krise gestürzt", meint die Royal-Expertin Caroline Vagle. Im Palast gebe es aktuell eine regelrechte "Eisfront" zwischen den Parteien.

Da wurden natürlich auch schon Stimmen laut, die über eine Scheidung von Haakon und Mette-Marit spekulieren. Der Experte Jakob Steen Olsen hält das für unwahrscheinlich. Stattdessen geht er davon aus, dass die 52-Jährige alles daran setzen wird, um die Sympathien der Norweger zurückzuerobern. "Ich glaube nicht, dass man über drastische Modelle spekulieren sollte, bei denen Haakon sich scheiden lässt. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand das von ihm verlangen würde", ist der Journalist sicher. Er geht davon aus, dass Mette-Marit in der Zukunft weniger präsent auftreten wird oder eine kleinere Rolle bei der Arbeit des Königshauses einnehmen wird.

Darüber hinaus stellte sich bereits die Frage, ob Mette-Marits Verbindung zu Epstein eine Gefährdung für Haakons Krönung darstellt. Unter anderem forderte der Journalist Stephan Rossedalen, der zukünftige König solle abdanken, sobald sein Vater verstirbt, sodass seine Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (22) direkt Königin wird. Er begründet seine Forderung mit der Vertrauenskrise, die mit Haakons Thronbesteigung verbunden sein wird. Rechtlich ist das allerdings schwierig, da Mette-Marits zukünftiger Status als Königin fest mit ihrer Ehe verbunden und damit unumstößlich ist. Möglich wäre nur ein freiwilliger Verzicht, eine Änderung der Erbfolge durch das Parlament oder die unwahrscheinliche Scheidung.

Getty Images Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, September 2024

Getty Images Die Weihnachtskarte der norwegischen Royals, Dezember 2024

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon bei der Zeremonie des Friedensnobelpreis 2024