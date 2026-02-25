Edith Stehfest fand ihren Körper nach Geburt nicht mehr sexy

Edith Stehfest (30) gibt ihren Fans ein ehrliches Update zu ihren Plänen als Erotikmodel. Auf Instagram zeigt die Schauspielerin nun ein Foto, auf dem sie selbstbewusst in die Kamera lächelt und ihre Kurven unter einem knappen weißen Shirt präsentiert. "Ich hatte die letzten Tage viele weitere Termine für die Vorbereitung und die Planung für die Spicy-Content-Plattform. Ich denke, es ist für mich eines der aufregendsten und unbekanntesten neuen Dinge, die ich mache", schreibt Edith zu dem Post. Die zweifache Mama hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, auf einer entsprechenden Plattform durchstarten zu wollen.

Doch der Weg zu diesem selbstbewussten Umgang mit ihrem Körper war für die 30-Jährige nicht immer leicht. "Für mich war mein Körper immer ein Thema, mit dem ich in eher toxischen Beziehungsmustern gefangen war. Angefangen bei Partnern, die ich hatte, die nie wirklich geschätzt oder geliebt haben, wie ich aussehe oder mich anfühle. Dazu kam natürlich, betrogen zu werden – und noch mehr Selbstzweifel", gibt sie ehrlich zu. Besonders die Geburt ihres ersten Kindes habe ihren Blick auf sich selbst verändert: "Die Geburt meines ersten Kindes hat mich sehr stark und liebevoll gemacht, allerdings auch meinen Körper verändert. Ich dachte: Ab jetzt bin ich einfach nie wieder mit einem jungen Körper auf dieser Welt, sondern irgendwie ist mein Körper jetzt nicht mehr für die Funktion 'sexy' da."

Bereits zum Jahreswechsel stand Edith viel Kritik gegenüber, nachdem sie angekündigt hatte, auf einer Erotik-Plattform durchzustarten. Vor allem auf Instagram musste sich die Schauspielerin immer wieder Kommentare wie "OnlyFans? Wie kann sie nur? Sie ist doch Mutter? Die armen Kinder, was sollen die nur denken?" anhören. Doch Edith ließ sich davon nicht beirren. "Das geht meine Kinder einfach gar nichts an", stellte sie damals selbstbewusst klar. In einem Video ging sie deutlicher auf ihre Kritiker ein: "Redet ihr mit euren Kindern über die letzte Nacht mit Papa und schaut euch zusammen Fotos für einen erotischen Kalender an? Nein." Für sie habe das Ganze nichts mit ihrer Rolle als Mutter zu tun, betonte die Schauspielerin.

IMAGO / BOBO Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit

Imago Realitystar Edith Stehfest in Frankfurt am Main, 2025

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Medienpersönlichkeit