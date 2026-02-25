Zeuge behauptet: Marius Borg Høiby erzählte, er sei Vater

Im Prozess gegen Marius Borg Høiby (29) kam nun eine besonders skurrile Geschichte auf den Tisch. Wie Verdens Gang berichtet, sagte vergangenen Freitag ein Zeuge aus, der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) habe seiner Bekannten erzählt, dass er Vater sei. Der Zeuge soll ein Freund einer der Frauen sein, die zu den Klägerinnen gehört. Die beiden lernten sich auf einer After-Show-Party kennen, bei der es später zu einer Vergewaltigung kam. Sie erzählte ihrem Freund, dass Marius ihr vorher von seiner schweren Kindheit berichtet habe – und dann plötzlich von seinem eigenen Kind sprach. Angeblich zeigte er ihr sogar Bilder.

Genauere Details gab der Unbekannte nicht preis. Auch auf Nachfrage des Magazins wollte er seine Aussage nicht weiter erläutern. Die betroffene Frau weigerte sich ebenfalls, zu der Geschichte Stellung zu beziehen. In Norwegen soll Ratlosigkeit herrschen, denn von einem Kind war bisher keine Rede. Die Zeitung bat zudem auch Marius' Verteidigung um eine Stellungnahme. Seine Anwältin betonte aber offenbar nur, man wolle die Aussagen vor Gericht nicht kommentieren. Bis auf Weiteres wird also nicht geklärt werden, wie viel Wahrheit in der Behauptung, der 29-Jährige habe bereits ein Kind, steckt. Bei früheren Befragungen soll Marius die Frage nach einem Kind aber verneint haben.

Der Prozess gegen Marius geht nun schon mehrere Wochen und die Vorwürfe gegen ihn sind erdrückend. Insgesamt gibt es 38 Anklagepunkte, die von Körperverletzung über Drogenmissbrauch bis hin zu Vergewaltigung reichen. Die Vergewaltigung der besagten Frau stritt Marius ab. Grundsätzlich betonte er, nie nicht einvernehmlichen Sex gehabt zu haben. Allerdings gab er zu, nicht immer das beste Betragen an den Tag gelegt zu haben. Vor allem die Beziehung mit seiner Ex Nora Haukland sei turbulent gewesen. Sie gehört ebenfalls zu den Klägerinnen, weil er sie angeblich misshandelte. "Nur um das ganz klar zu sagen: Ich war kein Engel in der Beziehung", gab Marius laut NBT zu. Einige Dinge über Untreue seien wahr, ebenso wie der Umstand, dass er mit anderen Mädchen "geredet habe".

Imago Marius Borg Høiby bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Norwegen

Getty Images Gerichtszeichnung: Marius Borg Hoiby während des Prozesses am Osloer Bezirksgericht am 5. Februar 2026

Instagram / norahaukland Nora Haukland, norwegische Influencerin