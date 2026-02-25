Gewusst? Simon Gosejohann war mit RTL-Moderatorin liiert

Simon Gosejohann (50) gehört zu den prominenten Kandidaten, die ab dem 27. Februar in der neuen Staffel von Let's Dance bei RTL über das Parkett wirbeln werden. Im offiziellen Vodcast zur Tanzshow auf RTL+ plauderte der Comedian nun über sein Privatleben und beantwortete dabei eine pikante Fanfrage von Podcast-Moderator Martin Tietjen (40). "Warst du wirklich mal mit Angela Finger-Erben zusammen?", wollte ein Fan wissen. Die Antwort des 50-Jährigen kam prompt und deutlich: "Oh ja, viele Jahre!" Die Beziehung zur RTL-Moderatorin liegt zwar schon rund 20 Jahre zurück, doch Simon erinnert sich noch gut an die gemeinsame Zeit.

Kennengelernt hätten sich die beiden bei der Gamescom, verriet der Comedian gegenüber RTL+. Etwa fünf Jahre lang seien sie ein Paar gewesen, bevor die Beziehung in die Brüche ging. Auf die Frage nach den Gründen für das Liebes-Aus zeigte sich Simon erstaunlich offen: "Das sind die Geschichten des Lebens. Das ist irgendwie auseinandergegangen, weil ich vielleicht noch ein unreifer Hornochse war", erklärte er im Podcast. Heute könne er selbstkritisch auf diese Zeit zurückblicken.

Mittlerweile hat Simon sein privates Glück gefunden. An seiner Seite steht seine Freundin Melanie, der er auch seinen "Magic Moment" bei "Let's Dance" widmen würde, sollte er es bis zu dieser besonderen Show schaffen. "Da mache ich natürlich etwas für meine Freundin, das ist doch ganz klar", betonte er. Zudem ist der Entertainer stolzer Vater eines sechsjährigen Sohnes. Seine zwei größten Fans dürften damit feststehen, wenn Simon ab Ende Februar sein Tanztalent unter Beweis stellt.

Getty Images Simon Gosejohann, Komiker

Friedemann Vogel/Getty Images Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann auf der "Kein Pardon"-Weltpremiere in Düsseldorf

Getty Images Simon Gosejohann, Comedian