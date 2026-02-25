Nach Dschungelcamp: Fans fordern Sonja Zietlows Absetzung

Nach der Krönung von Gil Ofarim (43) zum Dschungelkönig hagelt es Kritik für Sonja Zietlow (57). Die Moderatorin gerät nach der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" massiv unter Beschuss. In den sozialen Netzwerken formiert sich ein regelrechter Fan-Aufstand, der die Absetzung der langjährigen Moderatorin fordert. Seit Wochen entlädt sich auf diversen Social-Media-Plattformen ein gewaltiger Sturm der Entrüstung – es geht um ihren Tonfall und die Art ihrer Moderation, die zunehmend als unangenehm empfunden wird.

Die Situation eskalierte zusätzlich durch ein Instagram-Live-Format nach dem großen Nachspiel. Teilnehmer wie Samira Yavuz (32), Stephen Dürr (51) und Ariel (22) gewährten ihren Followern Einblicke hinter die Kulissen und zeichneten dabei ein wenig schmeichelhaftes Bild von Sonja. Eine Insiderin berichtete während des Gesprächs von einer Szene, bei der die Mikrofone in einem unbedachten Moment nicht deaktiviert gewesen seien. "Ich glaube, der Sonja war das Publikum nicht so recht", so die Schilderung. Die Moderatorin habe laut Berichten sichtlich distanziert gewirkt und sei darauf bedacht gewesen, das Gelände so schnell wie möglich zu verlassen. Ihr Co-Moderator Jan Köppen (42) blieb hingegen vor Ort, nahm sich Zeit für Autogramme und Fotos und sprach mit den Fans – ein Verhalten, das den Kontrast zu Sonja noch deutlicher machte.

Bereits beim Nachspiel hatte Sonja für Empörung gesorgt, als sie das Verhalten einiger Stars gegenüber Gil vor laufender Kamera als "cringe" bezeichnete – der Ärger der Zuschauer richtete sich daraufhin jedoch vor allem gegen sie selbst. Ob Sonja auf die aktuellen Vorwürfe reagieren wird, bleibt abzuwarten. Für die erfahrene Moderatorin ist dieser Zeitpunkt denkbar ungünstig, denn die ohnehin hitzigen Debatten um die Staffel finden nun in der persönlichen Kritik an ihrer Person einen neuen, brisanten Höhepunkt.

Anzeige Anzeige

RTL Sonja Zietlow, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / jankoeppen Jan Köppen, Januar 2026

Anzeige Anzeige

RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow