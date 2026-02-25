Marius Høiby droht möglicherweise Isolationshaft bis Juni

Marius Borg Høiby (29) droht eine deutlich längere Haftstrafe als bislang angenommen. Dem Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52) könnten bis Juni mehrere Monate in Isolationshaft bevorstehen. Der Grund: Die Ermittlungen in einem zweiten Fall gegen ihn sind abgeschlossen, wie Ermittlungsleiter Andreas Kruszewski gegenüber dem norwegischen Sender TV2 bestätigte. Dabei geht es um einen Vorfall vom 1. Februar, bei dem Marius seine Ex-Freundin, die im laufenden Verfahren als "Frogner-Frau" bekannt wurde, geschlagen und bedroht haben soll. Zudem soll er damit gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen haben. Der Fall wurde nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die über eine mögliche zweite Anklage entscheiden wird.

Sollte die Staatsanwaltschaft ein zweites Verfahren gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) einleiten, würde sich seine Untersuchungshaft automatisch verlängern. Das Portal Sol berichtet, dass neben Marius und dem Opfer auch zwei Zeugen in diesem Fall befragt wurden. Einer davon ist sein Vater Morten Borg, wie Kruszewski bestätigte. Dieser habe dem Fall nahegestanden. Der aktuelle Prozess gegen Marius, der am 3. Februar in Oslo begonnen hat, wird voraussichtlich Mitte bis Ende März abgeschlossen sein. In diesem Verfahren ist er in 38 Punkten angeklagt, darunter Vergewaltigung.

Seit dem 1. Februar sitzt Marius im Osloer Gefängnis unter besonders strengen Sicherheitsvorkehrungen in Einzelhaft. Diese Maßnahmen wurden angeordnet, weil ihm unter anderem Sexualdelikte vorgeworfen werden. Vor Gericht äußerte er sich selbst zu seinen mutmaßlichen Taten: "Das ist wohl das Schlimmste, was man tun kann." Auf die Frage, ob entsprechende Täter im Gefängnis beliebt seien, antwortete er laut Dana Press: "Absolut nicht." Die norwegische Strafprozessordnung sieht vor, dass Angeklagte, die zu Beginn der Hauptverhandlung in Haft sitzen, grundsätzlich bis zur Urteilsverkündung inhaftiert bleiben können.

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Gerichtszeichnung: Marius Borg Hoiby während des Prozesses am Osloer Bezirksgericht am 5. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Norwegen