Herzzerreißend: J. Lo feiert 18. Geburtstag ihrer Zwillinge

Am 22. Februar feierte Jennifer Lopez (56) den 18. Geburtstag ihrer Zwillinge Emme (18) und Max (18). Die Sängerin und Schauspielerin widmete ihren beiden Kindern aus diesem Anlass eine berührende Liebeserklärung auf Instagram. Dazu teilte sie eine Video-Collage, die Emme und Max in verschiedenen Lebensphasen zeigt. "Ihr wurdet mitten in der Nacht geboren, inmitten des größten, schönsten Schneesturms, den New York seit Jahren gesehen hat!", erinnert sich Jennifer an die Geburt ihrer Kinder zurück. "Es war, als ob Gott dafür sorgte, dass ihr eine Welt voller purer Magie betreten würdet! In meinem Herzen wusste ich, dass euer Leben immer so sein würde!", schwärmt sie weiter.

In ihrer emotionalen Botschaft kann die Entertainerin kaum fassen, dass ihre beiden "Wunderzwillinge", wie sie sie liebevoll nennt, nun erwachsen sind. "Ihr seid beide so gutherzig, großzügig und liebevoll", schreibt sie über ihren Nachwuchs. "Was für ein Glück die Welt an diesem Tag vor 18 Jahren hatte, als Gott beschloss, euch mit all euren Talenten, eurem Geist und euren Herzen hierher zu schicken, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen", führt Jennifer aus. Liebe könne ihre Gefühle nie wirklich beschreiben. "Es waren immer wir drei! Wir sind gemeinsam auf dieser Reise. Wir hatten immer einander zum Festhalten und als festen Halt inmitten jedes Schneesturms. Und ich verspreche euch, meine wunderschönen Coconuts, egal wie groß ihr werdet, das wird immer so bleiben", verspricht sie ihren Kindern.

Emme und Max stammen aus Jennifers Ehe mit Sänger Marc Anthony (57), mit dem sie von 2004 bis 2011 liiert und bis 2014 verheiratet war. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte Jennifer vor wenigen Wochen: "Ich kann es kaum glauben, dass wir es bis hierher geschafft haben, nur wir drei. Es war für uns alle drei eine lange Reise durch dieses Leben, denn ich war alleinerziehende Mutter, seit sie drei Jahre alt waren." Die Zwillinge werden noch dieses Jahr mit dem College beginnen.

Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, Jennifer Lopez und Maximilian David Muñiz im Jahr 2024

Getty Images Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Maximilian David und Emme Maribel