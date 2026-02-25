Rechnung nicht bezahlt? Vorwürfe gegen Sarah Joelle Jahnel

Sarah Joelle Jahnel (36) sieht sich mit unangenehmen Vorwürfen konfrontiert. Eine Spezialistin für Keratinglättungen hat auf Instagram schwere Anschuldigungen gegen die Realitydarstellerin erhoben: Sarah soll eine Rechnung für eine Proteinbehandlung nicht bezahlt haben. In einem Video auf der Social-Media-Plattform macht die Haar-Expertin ihrem Ärger Luft und schreibt dazu: "POV: Du machst einer aus dem Trash-TV die Haare und sie bezahlt ihre Rechnung nicht. Spoiler: Sie beleidigt und blockiert mich danach." Die Kosmetikerin untermauert ihre Behauptungen mit Screenshots, die zeigen, dass Sarah sie auf Instagram blockiert hat.

Zusätzlich zu dem Video veröffentlichte die Spezialistin auch Fotos, die Sarah angeblich vor und nach der Keratinbehandlung von hinten zeigen – das Gesicht der 36-Jährigen ist darauf nicht zu erkennen. Besonders brisant sind jedoch die Chatverläufe, die die Kosmetikerin ebenfalls öffentlich machte. In den Nachrichten soll Sarah die Haar-Expertin als "irre" und "unprofessionelle kindische Person" bezeichnet haben. Ob und wie Sarah auf die öffentlichen Vorwürfe reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Erst vor Kurzem hatte Sarah ihren neuen Freund Harry Conyers der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit dem 26-jährigen Briten scheint die Reality-TV-Darstellerin endlich ihr Liebesglück gefunden zu haben. Beim Babybauch-Shooting zeigte sich Harry zum ersten Mal an ihrer Seite – obwohl er das Rampenlicht eigentlich scheut. Mit ihm erwartet Sarah ihr zweites Kind, einen kleinen Jungen, der den Namen Henry tragen soll. Auch ihre Tochter Lia war schon voller Vorfreude auf ihren kleinen Bruder, wie Sarah gegenüber RTL verriet.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihr Freund, 2025