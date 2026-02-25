Cindy Crawfords Diät: Warum sie vor 10 Uhr gar nichts isst

Cindy Crawford (60) sieht auch nach ihrem 60. Geburtstag, den sie am 20. Februar feierte, noch genauso makellos aus wie in ihrer Hochzeit als Supermodel in den 90er-Jahren. Dass ihre Figur so straff und ihr Aussehen so jugendlich geblieben ist, verdankt die Laufstegikone aber nicht nur guten Genen. Sie achtet bewusst darauf, was sie ihrem Körper zuführt und wie sie ihre Ernährung strukturiert. Im Podcast "The Skinny Confidential" plauderte Cindy jetzt aus, wie ihr typischer Tagesablauf in Sachen Essen aussieht und welche Methode sie anwendet, um fit zu bleiben.

Die Amerikanerin setzt auf Intervallfasten und isst vor zehn Uhr morgens grundsätzlich nichts. "Ich frühstücke normalerweise nicht vor 10 Uhr und trainiere meistens vor dem Frühstück", verriet sie im Podcast. Um ihr Fasten zu brechen, mixe sie sich einen reichhaltigen Smoothie aus Kokosmilch, einer halben Banane, einer Handvoll Spinat, Minze, Kollagen, Proteinpulver, Kakao, Leinsamen und Hanfsamen – obendrauf komme noch etwas Maca. Tagsüber verzichtet Cindy weitgehend auf Gluten und Kohlenhydrate, weil diese ihr nicht gut bekommen. Mittags gönnt sie sich meistens einen Salat mit Protein, abends stehen ebenfalls Eiweiß und Gemüse auf dem Speiseplan.

Cindy hat sich Zeit ihres Lebens bewusst mit ihrer Ernährung auseinandergesetzt. Während sie in Europa durchaus auch mal Pasta genießt, die sie eigentlich liebt, meidet sie glutenhaltige Lebensmittel wie Brot in ihrer Heimat weitgehend. "Ich esse nicht viel Gluten, weil es mir nicht guttut. Ich liebe Pasta, und wenn ich nach Europa fahre, esse ich sie auch", erklärte sie. Mit ihrer disziplinierten Herangehensweise an Ernährung und Fitness scheint die zweifache Mutter ein Erfolgsrezept gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cindy Crawford 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Cindy Crawford 2025