Amy Schumers Achterbahnfahrt in der Ehe mit Chris Fischer

Amy Schumer (44) und Chris Fischer haben nach sieben gemeinsamen Ehejahren ihre Trennung bekanntgegeben. Im Dezember 2025 richtete sich die Comedian auf Instagram an ihre Fans und erklärte, dass sie und der Koch beschlossen hätten, fortan getrennte Wege zu gehen. "Wir lieben uns sehr und werden uns weiterhin auf die Erziehung unseres Sohnes konzentrieren", schrieb sie, begleitet von einem gemeinsamen Foto im New Yorker U-Bahn-System. Die offizielle Einreichung der Scheidung folgte im Januar 2026, wie Us Weekly berichtet.

Die Beziehung der beiden begann im Jahr 2017, damals galt Chris, ein anerkannter Chefkoch und Buchautor, schnell als der perfekte Partner für Amy. Bereits Anfang 2018 gaben sich die beiden in einem intimen Rahmen in Malibu das Ja-Wort, begleitet von prominenten Gästen wie Jennifer Lawrence (35) und Larry David. Im Mai 2019 wurde ihr Sohn Gene geboren, eine Erfahrung, die Amy als schwierig, aber lebensverändernd beschrieb. Auch Chris' Diagnose im Jahr 2019, auf dem Autismusspektrum zu sein, war öffentlich thematisiert worden. Amy sprach damals offen über die Stärke, die die Familie daraus gewann.

Die beiden pflegten trotz des Rampenlichts eine zurückhaltende Beziehung. Chris unterstützte Amy bei gesundheitlichen und beruflichen Herausforderungen, sei es bei ihrer Endometriose-Diagnose oder gemeinsamen Kochprojekten. Dabei hielten sie stets eine humorvolle und liebevolle Haltung gegenüber einander. Amy betonte in ihrem Trennungsstatement noch einmal den Respekt und die Zuneigung, die zwischen ihnen bestehen bleiben sollen. "Familie für immer", schrieb sie und bekräftigte, dass trotz aller Veränderungen eine Verbindung zwischen ihnen bestehen würde.

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022 in Beverly Hills

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Oktober 2025

Imago Amy Schumer und Chris Fischer, Februar 2025