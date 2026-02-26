Fatale Wahl? Diese "#CoupleChallenge"-Duos sind nominiert

Bei #CoupleChallenge herrscht in den neuen Folgen ordentlich Unmut: In Episode 14 steht die nächste Exit-Nominierung an – und zwei Teams bekommen es richtig zu spüren. Virginia Weiss und ihr Mann Andrew, auch als die Weissens bekannt, bekommen neben Emmy Russ (26) und Designer Samuel Sohebi die meisten Stimmen und müssen im kommenden Exit-Game antreten. Für die beiden Paare geht es damit um alles: Nur wer sich durchsetzt, bleibt im Camp und ereilt nicht das gleiche Schicksal wie Ariel (22) und Joshi Josh. Ausgelöst wird die brisante Konstellation durch eine vermeintlich taktische Entscheidung, die auch für ein weiteres Duo noch fatale Folgen haben könnte.

Die Weissens entscheiden sich zunächst für Emmy und Samuel. Ihre Begründung: "Es geht hier darum, das stärkste Couple gewinnen zu lassen und Samuel und Emmy – ich sehe euch einfach nicht als Couple", erklärt Virginia. Emmy nimmt es überraschend locker und sorgt mit ihrer Reaktion für Gelächter in der Runde: "Ich weiß es selbst, ich blockiere Samuel auch direkt nach der Show, aber ich hoffe trotzdem, dass wir uns ans Ziel kämpfen können." Chika und Carina Nagel nominieren Aleksandar Petrovic (34) und seinen Bruder Marko, die sich davon unbeeindruckt zeigen. Zoe Saip (26) und ihr Freund Patrik schicken wiederum Chika und Carina ins Rennen: "Es ist nicht, weil böses Blut herrscht, sondern weil wir mit einer Carina am längsten gebraucht haben, um warm zu werden", erklärt Patrik.

Emmy und Samuel revanchieren sich, indem sie die Weissens nominieren – die damit zum ersten Mal überhaupt Stimmen kassieren. "Wir haben euch entjungfert", witzelt der Stylist vor der Gruppe. Auch Sebastian Fobe (40) und Liza Waschke entscheiden sich für Emmy und Samuel, die damit sicher in die Exit-Challenge müssen. Als Aleks und Marko ihre Stimme überraschend an Virginia und Andrew geben, sorgt das nicht nur bei der Zypern-Auswanderin für Entsetzen: "Ich hätte alles sportlich genommen, aber das ist richtig krass. Wir sind hier immer die, die am loyalsten waren und immer korrekt zu euch, aber das ist Taktik gewesen", stellt sie vor den anderen klar. Während es sich die Petrovic-Brüder durch ihre Wahl offenbar mit sämtlichen Mitstreitern verscherzt haben, blicken Emmy und Samuel trotz erneuter Zoff-Momente erstaunlich zuversichtlich auf das Exit-Duell gegen die Weissens. Wer sich am Ende durchsetzen kann, bleibt bis zur nächsten Folge offen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Aleks Petrovic und sein Bruder Marko bei der Nominierung, "#CoupleChallenge" 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Emmy Russ und Samuel Sohebi bei "#CoupleChallenge"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Virginia und Andrew Weiß, "#CoupleChallenge" 2026