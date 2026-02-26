Appell an Fans: Carmushka wäre fast an einem Toast erstickt

Carmen Kroll, besser bekannt als Carmushka, hat ihre Follower mit einem erschreckenden Vorfall konfrontiert. Die Influencerin meldete sich in einem Instagram-Video mit beunruhigenden Nachrichten: Sie wäre fast an einem Stück Toast erstickt. "Es ist kein Witz. Ich bin gerade fast an einem Stück Toast erstickt", berichtet Carmen sichtlich mitgenommen. Der dramatische Zwischenfall ereignete sich, als sie mit einem Toast die Treppe hochging und dabei viel zu hastig aß. Plötzlich bekam sie keinen Zentimeter Luft mehr und befand sich in akuter Lebensgefahr – allein zu Hause, ohne jemanden, der ihr hätte helfen können.

In ihrer Schilderung erklärt Carmen, wie sie sich in der Notsituation selbst helfen konnte. "Da ich allein bin, wusste ich in dem Moment nur, was zu tun ist, weil ich schon mal so eine ähnliche Situation hatte und mich informiert habe", erzählt die Unternehmerin. Sie habe sich mit voller Wucht auf das Treppengeländer geschmissen, um das feststeckende Toaststück zu lösen. "Ich weiß nicht, was für blaue Flecken da entstehen werden. Es schmerzt. Es tut weh, aber es hat geholfen", so Carmen weiter. Nach dem ersten Versuch sei der Toast ein Stück höher gerutscht und sie habe wieder etwas Luft bekommen. Noch 15 Minuten nach dem Vorfall habe sie gezittert. Dennoch habe sie den Rest des Toasts aufgegessen, um keine Phobie vor Toastbrot zu entwickeln. Carmen nutzte die Situation für einen eindringlichen Appell an ihre Fans: "Das ist dein Zeichen, einen Erste-Hilfe-Kurs zu belegen oder sich wirklich zu informieren, was man in solchen Fällen tut."

Bereits vor drei Monaten hatte Carmen ihre Community mit einer anderen schockierenden Nachricht erschüttert. Die Influencerin berichtete damals unter Tränen auf Instagram, dass sie an Gürtelrose erkrankt war – eine Diagnose, die ihr große Angst bereitete. "Heute ist ein furchtbarer Tag...", schrieb Carmen damals in einem Video und gab offen zu, wie sehr sie von der Möglichkeit jahrelanger Nervenschmerzen belastet wurde. Hilfe und Trost erhielt sie damals von unzähligen Fans – gute Wünsche, Ratschläge zur Schonung und kraftspendende Botschaften überschwemmten die Kommentare. "Ich schicke dir ganz viel Kraft! Ich bin mir ganz sicher, dass alles gut werden wird. Wenn es eine schafft, dann du", schrieb ein Fan.

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Februar 2026

Instagram / carmushka Carmushka, Influencerin

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Dezember 2025