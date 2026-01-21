Sexismus und Co.: Bella Hadid schießt gegen Dolce & Gabbana

Bella Hadid (29) hat auf Instagram scharf gegen Dolce & Gabbana ausgeteilt – und das während der Männermodenschauen in Mailand. Ausgelöst wurde ihr Ausbruch durch ein Video des Fashion-Creators Elias Medini, bekannt als Lyas, der die fast vollständig weiße Modelbesetzung der Herbst/Winter-Show kritisierte. "Es ist peinlich und schockierend, dass Menschen dieses Unternehmen tatsächlich immer noch unterstützen", schrieb Bella und legte nach. Kurz darauf schob das Model in einem weiteren Kommentar hinterher, die Marke sei längst erledigt: "Jahre voller Rassismus, Sexismus, Fanatismus, Fremdenfeindlichkeit... Wie können wir da noch schockiert sein?" Der erste Post sammelte über 60.000 Likes. Ort des Geschehens: die Kommentarspalte, Zeitpunkt: diese Woche, Thema: ein Laufsteg, der für eine große Diskussion sorgt.

Die Kritik entzündete sich an einer Show mit dem Titel "The Portrait of Man", deren Besetzung laut Lyas so homogen war, dass ein Beobachter sie als "Fifty Shades of White" beschrieb – ausgerechnet zu einer Kollektion, die angeblich "die einzigartige Identität jedes Mannes" feiern wollte. Auch andere Branchengrößen stimmten Bella zu. Stylistin und Redakteurin Gabriella Karefa-Johnson schrieb, dies sei die Folge davon, dass man einer Marke immer wieder Ausreden durchgehen lasse: "Mikroaggressionen werden zu Makroaggressionen, und Fehler werden zum Modus Operandi." Eine Stellungnahme von Dolce & Gabbana blieb zunächst aus. Der Aufruhr reiht sich ein in eine Historie von Skandalen: von der abgesagten Shanghai-Show 2018 nach angeblich beleidigenden DMs bis zu früheren Debatten um diskriminierende Aussagen und polarisierende Kampagnen.

Schon vor drei Monaten stand die Modelikone im Rampenlicht: Ihr spektakuläres Comeback bei der Victoria's Secret Fashion Show sorgte damals für gespaltene Reaktionen im Netz. In einem funkelnden silbernen Outfit und mit riesigen weißen Flügeln betrat das Model die Bühne – doch statt Jubel gab es auch Besorgnis. Online-Kritiker monierten, Bella habe während ihres Auftritts sichtbar mit der Belastung gekämpft. "Sie schien am Ende fast ohnmächtig zu werden", schrieb ein Fan auf TikTok. Ein anderer bemerkte: "Sie sah aus, als würde sie die Balance verlieren." Zu dem Zeitpunkt lag Bellas intensive Behandlung ihrer Lyme-Borreliose nur wenige Wochen zurück.

Bella Hadid, Januar 2026

Bella Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes, Mai 2025

Bella Hadid bei der Victoria's Secret Fashion Show 2025 in New York