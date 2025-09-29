Sarah Michelle Gellar verrät Details zur neuen "Buffy"-Serie

Sarah Michelle Gellar (48) hat klargestellt, dass die kommende Buffy – Im Bann der Dämonen-Serie keine Neuauflage, sondern eine Fortsetzung wird. Im Gespräch mit Entertainment Tonight erklärte die Schauspielerin, dass die Handlung 25 Jahre nach der Originalserie ansetzen wird, die von 1997 bis 2003 ausgestrahlt wurde und weltweit Kultstatus erlangte. Sarah betonte, dass die Arbeit an dem Projekt "zu gleichen Teilen unglaublich aufregend, aber auch sehr nervenaufreibend" gewesen sei.

Sarah erklärte weiter, dass die Erwartungen an die Fortsetzung enorm seien: "Die Leute fordern das schon so lange, aber jeder hat eine Meinung, wie es gemacht werden sollte. Ich mache das für die Fans und hoffe, dass sie es lieben werden, auch wenn jeder seine eigene Meinung haben wird." Obwohl sie noch kaum Details verraten konnte, machte sie deutlich, dass die Serie "mit viel Liebe, Leidenschaft und Überlegung" gestaltet wurde.

Sarah, die durch ihre Darstellung der Vampirjägerin Buffy Summers zum Star aufstieg, hat sich in den letzten Jahren verstärkt hinter den Kulissen engagiert, um neue Projekte zu entwickeln. Privat ist sie seit 2002 mit ihrem Schauspielkollegen Freddie Prinze Jr. verheiratet und Mutter von zwei Kindern. In Interviews schwärmt sie immer wieder von ihrer Zeit bei "Buffy" und den prägend positiven Erfahrungen. Die Schauspielerin ist gespannt, ob das neue Kapitel an den Erfolg und die Magie des Originals anknüpfen kann, das bis heute eine treue und leidenschaftliche Fangemeinde hat.

Getty Images Sarah Michelle Gellar bei der "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Premiere

ActionPress / Landmark Media Press and Picture Sarah Michelle Gellar in "Buffy – Im Bann der Dämonen"

Getty Images Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar, Oktober 2024