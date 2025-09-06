Freddie Prinze Jr. war nicht Sarah Michelles Gellars Typ

Freddie Prinze Junior (49) und Sarah Michelle Gellar (48), die seit beeindruckenden 23 Jahren verheiratet sind, sind nur durch einen Zufall zusammengekommen. In einem Interview mit Entertainment Tonight verriet Freddie jetzt, dass es zwischen ihnen nicht sofort gefunkt hatte. Anfangs waren sie lediglich Freunde und gingen zwei Jahre lang rein freundschaftlich miteinander um. Der Schauspieler erklärte: "Ich wusste, dass sie nicht in mich verliebt war. Ich war nicht ihr Typ, und sie war auch nicht meiner." Doch eines Abends kam es unerwartet anders: Eine ursprünglich geplante Verabredung zu dritt verwandelte sich in ein Dinner zu zweit – und das änderte alles.

Der Abend entwickelte sich anders als erwartet, und am Ende war die Atmosphäre eindeutig romantischer. Freddie beschreibt diesen Moment als einen Wendepunkt in ihrer Beziehung. "Vielleicht lag es am Alkohol, vielleicht daran, dass wir uns zum ersten Mal wirklich mit anderen Augen sahen", erklärte er. Auf der Heimfahrt nach dem Abendessen sei beiden klar gewesen, dass etwas Besonderes passiert war. Diese neuen Gefühle brauchten nicht lange, um Vertrauen aufzubauen, denn es war bereits durch ihre Freundschaft vorhanden.

Heute gelten Freddie und Sarah Michelle als eines der Traumpaare Hollywoods. Die beiden Schauspieler, die auch stolz auf ihre Rolle als Eltern von zwei gemeinsamen Kindern sind, teilen eine besondere Geschichte, die von einer tiefen Freundschaft zu einer dauerhaften romantischen Verbindung gewachsen ist. Freddie beschrieb ihre gemeinsame Reise als "einen wunderschönen Weg", den sie stets miteinander gehen.

Instagram / CrEI6RjL49M Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar

Getty Images Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar, Schauspieler

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren beiden Kindern